موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024
يترقب الموظفون والعاملون في الدولة موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك حيث أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات يونيو 2024، حرصا منها على التيسير على الموظفين وتوفير احتياجاتهم المالية في هذه المناسبة الكريمة.
موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024
أصدرت وزارة المالية بيانا رسميا أعلنت فيه عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024، وحددت موعد الصرف اعتبارا من يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024، بالتزامن مع انتهاء السنة المالية 2023-2024 واقتراب عيد الأضحى المبارك ويستمر الصرف على مدار 5 أيام حتى يوم الخميس 13 يونيو 2024.
جدول مرتبات شهر يونيو 2024 بالزيادة الجديدة
إليكم جدول مرتبات شهر يونيو 2024 بالزيادة الجديدة لجميع الدرجات الوظيفية، والذي جاء على النحو التالي:
الدرجة الوظيفية
الراتب (بالجنيه المصري)
|الدرجة الممتازة
|12،200
|الدرجة العالية
|10،200
|درجة المدير العام
|9،200
|الدرجة الأولى
|8،200
|الدرجة الثانية
|8،000
|الدرجة الثالثة
|7،500
|الدرجة الرابعة
|7،000
|الدرجة الخامسة
|6،500
|الدرجة السادسة
|6،000
أماكن صرف مرتبات شهر يونيو 2024
يمكن صرف مرتبات شهر يونيو 2024 من عدة أماكن موزعة على مستوى الجمهورية، منها:
فروع البنوك: حيث توجد فروع مختلفة للبنوك في جميع أنحاء البلاد لصرف المرتبات.
خدمات البريد في مصر: يمكن صرف المرتبات من خلال فروع وخدمات البريد المنتشرة في مختلف المناطق.
ماكينات الصراف الآلي: يتوفر صرف المرتبات من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المختلفة.
ويجدر بالذكر أنه ابتداءً من اليوم السبت 1 يونيو 2024، يتم بدء صرف معاشات شهر يونيو الجاري لجميع المستحقين وفقًا للزيادة الجديدة بنسبة 15%.
أقرأ أيضا: تبدأ الأحد القادم.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024
يبدأ الأحد المقبل.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024
موعد أجازات عيد الأضحي المبارك
السبت 15 يونيو: وقفة عرفات
الاحد 16 يونيو: أول أيام عيد الأضحى
الاثنين 17 يونيو: ثاني أيام عيد الأضحى
الثلاثاء 18 يونيو: ثالث أيام عيد الأضحى
الأربعاء 19 يونيو: رابع أيام عيد الأضحى