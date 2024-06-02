يترقب الموظفون والعاملون في الدولة موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك حيث أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات يونيو 2024، حرصا منها على التيسير على الموظفين وتوفير احتياجاتهم المالية في هذه المناسبة الكريمة.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024

أصدرت وزارة المالية بيانا رسميا أعلنت فيه عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024، وحددت موعد الصرف اعتبارا من يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024، بالتزامن مع انتهاء السنة المالية 2023-2024 واقتراب عيد الأضحى المبارك ويستمر الصرف على مدار 5 أيام حتى يوم الخميس 13 يونيو 2024.

جدول مرتبات شهر يونيو 2024 بالزيادة الجديدة

إليكم جدول مرتبات شهر يونيو 2024 بالزيادة الجديدة لجميع الدرجات الوظيفية، والذي جاء على النحو التالي:

الدرجة الوظيفية الراتب (بالجنيه المصري) الدرجة الممتازة 12،200 الدرجة العالية 10،200 درجة المدير العام 9،200 الدرجة الأولى 8،200 الدرجة الثانية 8،000 الدرجة الثالثة 7،500 الدرجة الرابعة 7،000 الدرجة الخامسة 6،500 الدرجة السادسة 6،000

أماكن صرف مرتبات شهر يونيو 2024

يمكن صرف مرتبات شهر يونيو 2024 من عدة أماكن موزعة على مستوى الجمهورية، منها:

فروع البنوك: حيث توجد فروع مختلفة للبنوك في جميع أنحاء البلاد لصرف المرتبات.

خدمات البريد في مصر: يمكن صرف المرتبات من خلال فروع وخدمات البريد المنتشرة في مختلف المناطق.

ماكينات الصراف الآلي: يتوفر صرف المرتبات من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المختلفة.

ويجدر بالذكر أنه ابتداءً من اليوم السبت 1 يونيو 2024، يتم بدء صرف معاشات شهر يونيو الجاري لجميع المستحقين وفقًا للزيادة الجديدة بنسبة 15%.



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يبدأ الأحد المقبل.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024

موعد أجازات عيد الأضحي المبارك

السبت 15 يونيو: وقفة عرفات

الاحد 16 يونيو: أول أيام عيد الأضحى

الاثنين 17 يونيو: ثاني أيام عيد الأضحى

الثلاثاء 18 يونيو: ثالث أيام عيد الأضحى

الأربعاء 19 يونيو: رابع أيام عيد الأضحى