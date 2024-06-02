الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024

صرف مرتبات
صرف مرتبات

يترقب الموظفون والعاملون في الدولة موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك حيث أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات يونيو 2024، حرصا منها على التيسير على الموظفين وتوفير احتياجاتهم المالية في هذه المناسبة الكريمة.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024

أصدرت وزارة المالية بيانا رسميا أعلنت فيه عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024، وحددت موعد الصرف اعتبارا من يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024، بالتزامن مع انتهاء السنة المالية 2023-2024 واقتراب عيد الأضحى المبارك ويستمر الصرف على مدار 5 أيام حتى يوم الخميس 13 يونيو 2024.

جدول مرتبات شهر يونيو 2024 بالزيادة الجديدة

إليكم جدول مرتبات شهر يونيو 2024 بالزيادة الجديدة لجميع الدرجات الوظيفية، والذي جاء على النحو التالي:

الدرجة الوظيفية

الراتب (بالجنيه المصري)

الدرجة الممتازة12،200
الدرجة العالية10،200
درجة المدير العام9،200
الدرجة الأولى8،200
الدرجة الثانية8،000
الدرجة الثالثة7،500
الدرجة الرابعة7،000
الدرجة الخامسة6،500
الدرجة السادسة6،000

أماكن صرف مرتبات شهر يونيو 2024

يمكن صرف مرتبات شهر يونيو 2024 من عدة أماكن موزعة على مستوى الجمهورية، منها:

فروع البنوك: حيث توجد فروع مختلفة للبنوك في جميع أنحاء البلاد لصرف المرتبات.

خدمات البريد في مصر: يمكن صرف المرتبات من خلال فروع وخدمات البريد المنتشرة في مختلف المناطق.

ماكينات الصراف الآلي: يتوفر صرف المرتبات من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المختلفة.

ويجدر بالذكر أنه ابتداءً من اليوم السبت 1 يونيو 2024، يتم بدء صرف معاشات شهر يونيو الجاري لجميع المستحقين وفقًا للزيادة الجديدة بنسبة 15%.


أقرأ أيضا: تبدأ الأحد القادم.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024

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موعد أجازات عيد الأضحي المبارك 

السبت 15 يونيو: وقفة عرفات
الاحد 16 يونيو: أول أيام عيد الأضحى
الاثنين 17 يونيو: ثاني أيام عيد الأضحى
الثلاثاء 18 يونيو: ثالث أيام عيد الأضحى
الأربعاء 19 يونيو:  رابع أيام عيد الأضحى

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