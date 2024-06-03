الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مأكولات صحية لتقوية عضلة القلب

القلب
القلب

زادت حالات الوفاة خلال الفترة الماضية بسبب النوبات القلبية أو توقف عضلة القلب، وهذا لا يقتصر على كبار السن فقط بل جميع الفئات العمرية.

وتزامنًا مع ارتفاع حالات الوفاة نتيجة توقف عضلة القلب، نرصد لكم في هذا التقرير أبرز المأكولات المهمة والصحية لتقوية عضلة القلب وحمايتك من الأمراض المفاجئ، وذلك وفقًا لموقع "hindustan times".

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مأكولات مهمة وصحية لتقوية عضلة القلب

سمك السلمون

يعتبر سمك السلمون والأسماك الدهنية الأخرى مثل السردين والماكريل من أهم الأطعمة الصحية للقلب؛ لأنها تحتوي على كميات وفيرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي أظهرت الدراسات أنها تقلل من خطر عدم انتظام ضربات القلب (عدم انتظام ضربات القلب) وتصلب الشرايين (تراكم اللويحات في الشرايين) وتقليل الدهون الثلاثية (الدهون الموجودة في الدم).

مأكولات مهمة وصحية لتقوية عضلة القلب

الشوكولاته الداكنة

أظهرت بعض الدراسات أن الشوكولاتة الداكنة - الشوكولاتة التي تتكون من 60 إلى 70% من الكاكاو على الأقل - قد تفيد قلبك، وأقرت مراجعة نشرت عام 2015 في مجلة Vascular Pharmacology بوجود أدلة على عدة طرق يمكن أن تساعد بها الشوكولاتة الداكنة في علاج أمراض القلب.

مأكولات مهمة وصحية لتقوية عضلة القلب

البطاطس

طالما أنها ليست مقلية، يمكن أن تكون البطاطس مفيدة لقلبك فهي غنية بالبوتاسيوم، الذي يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم، كما أنها غنية بالألياف، والتي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

مأكولات مهمة وصحية لتقوية عضلة القلب

البقوليات

تعد البقوليات مثل الفول والعدس والبازلاء مصدرًا ممتازًا ومهم للبروتين، ويمكن تناول الأطعمة الغنية بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، وتقليل الدهون المشبعة والكوليسترول، وتجنب الأطعمة المالحة والسكريات المضافة.

مأكولات مهمة وصحية لتقوية عضلة القلب
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