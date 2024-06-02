الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الغربية يتابع أعمال كورنيش المحلة الجديد

محافظة الغربية
محافظة الغربية

تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، في جولاته الصباحية والمسائية المستمرة على مدار الساعة، الأعمال الجارية بكورنيش المحلة الجديد والمُقام على ترعة بحر شبين، والذي يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا.

وتم استكمال أعمال التدبيش في الكورنيش لحماية ميول الطريق وتشغيل الطبقة الثانية من السن على بحر الملاح وتركيب إنترلوك الرصيف، وأشار رحمى إلى أن الكورنيش سيكون محورًا مروريًا داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، وكونه متنفسًا ومتنزهًا حضاريًا لأهالي مدينة المحلة الكبرى.

وأوضح المحافظ أن كورنيش المحلة يُعد أول كورنيش داخل المدينة العمالية، والمتنفس الحضاري لأهل قلعة صناعة الغزل والنسيج، ويجمع بين هدفين: الأول مكان للتنزه، والثاني محور مروري يربط المنطقة الصناعية بطريق المحلة - المنصورة، دون الحاجة إلى الدخول إلى شوارع المدينة العمالية.

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل في المحلة الكبرى في كل القطاعات والانتهاء من مشروعات الرصف والتطوير الجارية لتحسين مستوى الطرق والشوارع لتحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية، وتهيئة الشوارع  بكفاءة عالية وإضفاء اللمسة الجمالية للمدينة؛ للوصول إلى المظهر الجمالي والحضاري اللائق المناسب في ظل الجمهورية الجديدة بمدينة المحلة الكبرى قلعة صناعة الغزل والنسيج.

محافظ الغربية كورنيش المحلة الكورنيش المدينة العمالية

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