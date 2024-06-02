الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحكم على إنجى حمادة وكروان مشاكل بتهمة نشر فيديوهات خادشة.. 22 يونيو

إنجي حمادة وكروان
إنجي حمادة وكروان مشاكل

قررت محكمة جنح الاقتصادية، منذ قليل، تأجيل محاكمة سماح مصطفى والمعروفة بـ "إنجي حمادة"، وكروان مشاكل، لجلسة 22 يونيو للحكم، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.

وتم القبض على إنجي حمادة، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب مع التيك توكر كروان مشاكل.

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لائحة اتهام كروان مشاكل وإنجى حمادة فى "فيديو المطبخ"

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محامية كروان مشاكل تطلب تعديل اسم موكلها فى أمر الإحالة

وكانت أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار التيك توكر كروان مشاكل لاتهامه بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور، وتنتهك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب بالاشتراك مع "إنجي حمادة".

انجي حمادة كروان مشاكل نشر فيديوهات خادشة محكمة جنح الاقتصادية فيديوهات خادشة للحياء

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