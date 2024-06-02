"تسبب الموت المفاجئ".. طبيب قلب يحذر من عادة شائعة خلال فصل الصيف (فيديو)

حذر الدكتور علاء الغمراوي، استشاري أمراض القلب، من شرب المياه الباردة المثلجة خلال فصل الصيف، خاصة أثناء ارتفاع درجات حرارة الجسم بشكل كبير.

وقال الغمراوي، خلال تصريحاته ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، إنه منذ عدة أعوام تعرضت طفلة للوفاة بشكل مفاجئ بسبب تناولها مياها باردة بالتزامن مع ارتفاع درجة حرارة جسمها نتيجة القيام بنشاط بدني خلال فصل الصيف، لافتًا إلى أن شرب المياه شديدة البرودة يعتبر أمرا خطيرا على صحة القلب.

العادات السلبية التى تضر بصحة القلب

وكشف استشاري أمراض القلب عن العادات السلبية التي تضر بصحة القلب، مشددًا على ضرورة التوقف عن التدخين، لأنه خطر على صحة القلب، خاصة صحة السيدة الحامل حيث يؤثر على صحة الجنين وقد يسبب له تشوهات.

وتابع: أي شخص يعاني من ضيق في التنفس أو ألم متكرر في الصدر أو إعياء أو هبوط في أي وقت عليه التوجه فورًا إلى الطبيب، مؤكدًا أهمية الكشف الدوري.

وأضاف استشاري أمراض القلب أنه يجب الاطمئنان دائمًا على الضغط وعمل تحليل السكر والكوليسترول، لافتًا إلى أنه يجب المحافظة على وزن الجسم والابتعاد قدر الإمكان عن الضغط والتوتر، كما يجب الحصول على ساعات نوم كافية من 6 لـ8 ساعات يوميًا وتناول كميات كافية من المياه، خاصة خلال فترة الصيف.