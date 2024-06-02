الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حملات مكبرة على البؤر الإجرامية بالمحافظات

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

حملات مكبرة على البؤر الإجرامية بالمحافظات

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن "أسوان- دمياط- الإسكندرية" بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها "8٫400 كيلوجرام من مخدر الحشيش- 4 كيلوجرامات من مخدر البانجو- كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو" بحوزة 4 متهمين لهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط قطعة سلاح نارى عبارة عن فرد محلى وطلقة، وتنفيذ 672 حكما قضائيا متنوعا.

وفى مديرية أمن دمياط، تم ضبط 5 قضايا اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالها "7٫800 كيلو جرام من مخدر الحشيش - 7 كيلوجرامات من مخدر البانجو - 5 كيلوجرامات من مخدر الهيدرو- كمية من مخدرى الهيروين، والشابو". 

وكذا 4 قطع سلاح نارى عبارة عن "بندقية خرطوش - 3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة" بحوزة 5 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية". 

وفى مديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط قضيتي اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهما "كمية من مخدر الحشيش- عدد من الأقراص المخدرة"، بحوزة متهمين، كما تم ضبط 2 قضية أسلحة بيضاء، ضُبط خلالهما 2 سلاح أبيض بحوزة متهمين. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

محكمة حكم المحكمة التحريات الأمنية النيابة العامة محكمة الجنايات البؤر الإجرامية بالمحافظات البؤر الإجرامية

مواد متعلقة

الداخلية تشن حملات أمنية لضبط المتلاعبين فى أوزان الخبز

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

وزير المالية للنواب: المواطن يتحمل 15% من تكلفة رغيف الخبز المدعم بعد الزيادة الأخيرة

ظهرت الآن| نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم فقط 2024

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

"المصيلحى": دراسة طرح خبز مدعم بسعر 125 قرشًا لغير حاملى بطاقات التموين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

الضغط يتصاعد على نتنياهو لوقف الحرب غزة.. احتجاجات داخلية وغضب دولي متزايد

بعد التهديدات بالاستقالة.. مجلس الحرب الإسرائيلى يوافق على اتفاق الهدنة فى غزة

بعد مبادرة بايدن لوقف إطلاق النار.. كيف سيتلاعب نتنياهو هذه المرة؟