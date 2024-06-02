واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

حملات مكبرة على البؤر الإجرامية بالمحافظات

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن "أسوان- دمياط- الإسكندرية" بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها "8٫400 كيلوجرام من مخدر الحشيش- 4 كيلوجرامات من مخدر البانجو- كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو" بحوزة 4 متهمين لهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط قطعة سلاح نارى عبارة عن فرد محلى وطلقة، وتنفيذ 672 حكما قضائيا متنوعا.

وفى مديرية أمن دمياط، تم ضبط 5 قضايا اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالها "7٫800 كيلو جرام من مخدر الحشيش - 7 كيلوجرامات من مخدر البانجو - 5 كيلوجرامات من مخدر الهيدرو- كمية من مخدرى الهيروين، والشابو".

وكذا 4 قطع سلاح نارى عبارة عن "بندقية خرطوش - 3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة" بحوزة 5 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية".

وفى مديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط قضيتي اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهما "كمية من مخدر الحشيش- عدد من الأقراص المخدرة"، بحوزة متهمين، كما تم ضبط 2 قضية أسلحة بيضاء، ضُبط خلالهما 2 سلاح أبيض بحوزة متهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.