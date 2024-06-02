النيابة الإدارية توقع عقد شراء مجمع للنيابات بأسوان مع وزارة قطاع الأعمال

شهد المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم الأحد، بمقر رئاسة النيابة الإدارية، توقيع عقد شراء النيابة الإدارية لإحدى المباني الإدارية المملوكة لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية والكائن بمحافظة "أسوان"، والمقرر تخصيصه مقرًا لمجمع النيابات الإدارية بأسوان.

جاء ذلك بحضور كل من المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار خالد مفتاح نائب رئيس الهيئة، وعمرو عطية رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، ولفيف من قيادات الوزارة.

المبنى مساحته 1600 متر

ووقع كل من المستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، ومحمد عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، على عقد البيع الذي بمقتضاه تؤول للنيابة الإدارية ملكية المبنى الإداري المملوك للشركة بمدينة أسوان على مساحة 1600 متر مربع والمزمع تخصيصه كمجمع للنيابات الإدارية بمدينة أسوان، ليضاف كصرح من صروح العدالة للنيابة الإدارية بمحافظة أسوان.

يأتي ذلك في إطار رؤية شاملة لرئاسة النيابة الإدارية بتحديث وتطوير مقراتها على مستوى الجمهورية لتقريب دور العدالة للمواطنين بما من شأنه تحقيق العدالة الناجزة، وبالتزامن مع مرور سبعين عامًا على نشأتها، صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

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