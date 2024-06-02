الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانية مطالبة بإلغاء درجات "الحافز الرياضى" لطلاب الثانوية: يفتح الباب للمحسوبية

النائبة آمال عبدالحميد
النائبة آمال عبدالحميد

توجهت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزراء التعليم العالي والتربية والتعليم والشباب والرياضة، بشأن إلغاء درجات الحافز الرياضي الذي يُضاف إلى المجموع الكلي لطلاب الثانوية العامة.

وقالت النائبة: "لا يختلف اثنان على أهمية الرياضية وتشجيع الرياضيين على ممارستها، وهي الفلسفة التي يستند على أساسها قرار منح طلاب الثانوية العامة من الرياضيين الذي صُدر في الستينيات، وهو مجموعة من الدرجات تُضاف إلى مجموعه النهائي في الثانوية العامة، كحافز له على تحقيق النجاحات على الصعيد الرياضي والعلمي".

عبدالحميد: الكثير من الطلاب يحصلون على درجات الحافز الرياضي بدون وجه حق

وأضافت: "إلا أنه خلال السنوات الأخيرة، أصبح يتم الحصول على درجات الحافز الرياضي للكثير من الطلاب بدون وجه حق، من خلال باب خلفي بالتحايل والتلاعب في الأوراق لزيادة مجموع الثانوية العامة".

وتابعت:" أنه في إحدى السنوات كشفت وزارة التعليم العالي عن حصول 1973 من الطلاب على درجات الحافز الرياضي، وتبين لاحقًا أنهم لم يمارسوا الرياضية، ولم يحصلوا على أي بطولات رياضية طوال حياتهم".

وأوضحت "عبدالحميد"، أنه في كل عام يحصل الآلاف من طلاب الثانوية العامة على درجات الحافز الرياضي دون أي قواعد منظمة لهذه العملية التي يسودها المحاباة والمجاملة والتلاعب في الكثير من الأحيان.

يفتح الباب للمحسوبية

وأشارت النائبة إلى أن منح درجات الحافز الرياضي لا يخضع لقواعد منظمة، حيث يُمنح لطلاب سواء شاركوا في بطولة محلية أو دولية، وهو ما يفتح الباب للمحسوبية، وهو ما يؤدي إلى إدراج العديد من الطلاب في كشوفات البطولات المحلية دون وجه حق، في الوقت الذي فيه الكثير من طلابنا المجتهدين غير الرياضيين تفصل بينهم وبين الالتحاق بالكلية التي يرغبون بها نصف درجة.

ونوهت عبدالحميد إلى أنه مختلف دول العالم تتعامل مع الحافز الرياضي للطلاب في صورة منح دراسية مجانية أو تخفيض مصروفات أو مكافآت مالية، وليس في صورة مجموعة من الدرجات تُضاف إلى المجموع الكلى وتؤدي في النهاية إلى التحاقه بكلية مثل الطب والهندسة لا تتناسب مع قدراته العلمية في الواقع.

آمال عبدالحميد ضو مجلس النواب لطلاب الثانوية الحافز الرياضي لطلاب الثانوية درجات الحافز الرياضي

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

"المصيلحى": دراسة طرح خبز مدعم بسعر 125 قرشًا لغير حاملى بطاقات التموين

ظهرت الآن| نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم فقط 2024

عاجل| وزير المالية للنواب: المواطن يتحمل 15% من تكلفة رغيف الخبز المدعم بعد الزيادة الأخيرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

بعد مبادرة بايدن لوقف إطلاق النار.. كيف سيتلاعب نتنياهو هذه المرة؟

ضغوط مصرية على إسرائيل وحماس لوقف الحرب.. اتفاق الهدنة ينتظر اللمسات النهائية

"كوخاف هيرمس 900".. سقوط أقوى مُسيّرات الاحتلال الإسرائيلى يهدد عملياته فى لبنان