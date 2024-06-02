الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 20 طن دقيق فى حملات تفتيشية على المخابز المخالفة

ضبط دقيق
ضبط دقيق

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

ضبط 20 طن دقيق فى حملات تفتيشية على المخابز المخالفة

وواصل قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، والتى أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها حوالى 20 طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محكمة حكم المحكمة التحريات الأمنية النيابة العامة محكمة الجنايات المخابز قطاع الأمن العام

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