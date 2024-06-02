الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس مياه أسيوط يتابع تشغيل المعمل المركزي للحصول على شهادة الأيزو الدولية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

تفقد المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، يرافقه عدد من مسؤولي الشركة المعمل المركزي لمتابعة خطة تشغيل المعمل من سحب عينات من مناطق الشركة محطات وشبكات والاطمئنان على جودة المياه المقدمة للمواطنين بشكل دوري طبقًا لدورية الموجودة بقرار وزير الصحة رقم 458 لسنة 2007 سعيًا لحصوله على شهادة الأيزو 17025 الدولية للتأكيد علي صحة النتائج الخارجة.

وأوضح الشرقاوي أن الشركة تولي اهتمامًا بالغًا بالالتزام بمعايير جودة المياه وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية للتأكد من جودة المياه والذي على إثره تم انشاء المعمل المركزي وافتتاحه في ديسمبر الماضي عام ٢٠٢٣، ليعمل بأعلى كفاءة من خلال شبكة مترابطة من المعامل الرئيسة، وعددها ١١ معملًا رئيسيًا لتحليل عينات المياه، بالإضافة إلى النظام الموضوع مسبقًا لعمل إجراء تصحيحي في حالة ظهور أي مشكلة في العينات.

وأوضح الدكتور إسلام حسنين، رئيس قطاع المعامل أنه يتكون من 6 أقسام: قسم سحب وتكويد العينات يقوم بجمع العينات من جميع أنحاء المحافظة وتكويدها وتوزيعها على المعامل، والقسم العضوي يقوم بقياس المعاملات العضوية المختلفة وأهمها المبيدات الحشرية والزراعية وتراي هالو ميثان على أحدث أجهزة الكروماتوجافي، والقسم غير العضوي يقوم بقياس العناصر الثقيلة وأهمها الزئبق والرصاص والزرنيخ، وجميع الأملاح الموجودة بالمياه، على أحدث أجهزة الفصل الأيوني، وقسم البكتريولوجي والذي يتم فيه الكشف عن البكتريا الموجودة في المياه وأهمها (البكتريا القولونية والسبحية البرازية)، وقسم البيولوجي والذي يعمل على رصد مجموعات الطحالب المختلفة الموجودة بالمياه.

كما يتم رصد جميع أطوار الكائنات الحية الدقيقة والطفيلية، وقسم الجودة والذي  يقوم بتنفيذ جميع متطلبات ومعايير المواصفات القياسية العالمية والمواصفة القياسية المصرية واستيفاء متطلبات  الحصول على اعتماد الايزو 17025.

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اسيوط شركة مياه الشرب خطة تشغيل شهادة الأيزو المياه

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