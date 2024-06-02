الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"بسبب الموجة الحارة".. إرشادات مهمة للمزارعين لتفادى تلف المحاصيل الزراعية

تلف المحاصيل الزراعية
تلف المحاصيل الزراعية

قال الدكتور خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل الحقلية بوزراة الزراعة، إن الموجة الحارة تمثل خطرًا عندما تكون المحاصيل في مرحلة التزهير وتكوين الثمار؛ ولكن هذه الفترة من حسن الحظ تشهد بداية زراعة المحاصيل الصيفية.

يجب على المزارعين الكشف الدوري عن دودة الحشد الخريفية

وأضاف جاد، خلال تصريحاته ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن أهم المحاصيل الموجودة في هذه الفترة هي الذرة الشامي والأرز، لذلك يجب على المزارعين الكشف الدوري عن دودة الحشد الخريفية التي تنشط في زيادة الحرارة، ومقاومتها فورًا.

وأشار وكيل معهد المحاصيل الحقلية، إلى أن المزارع عليه عدم ترك المياه في أرض محصول الأرز حتى تسخن؛ لكي لا تؤثر سلبًا على المحصول ويتوزان فيه الري، ويجب أن يكون الري إما في الصباح الباكر أو بعد انكسار الموجة الحارة.

الموجة الحارة إرشادات مهمة للمزارعين تفادي تلف المحاصيل الزراعية زيادة الموجة الحارة المحاصيل الزراعية الدكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية

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