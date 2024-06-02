رئيس جامعة بنها يتفقد سير امتحانات نهاية العام في 4 كليات

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، جولة مُوسَّعة؛ لتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات التربية، والتمريض، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والفنون التطبيقية.

وخلال الجولة اطمأن رئيس جامعة بنها ومرافقوه على اللجان وانتظام سير الامتحانات، مشددًا على أهمية توافر الأطقم الطبية داخل العيادات أثناء فترة الامتحانات.

كما استمع رئيس الجامعة لآراء الطلاب حول طبيعة وأسئلة الامتحانات، مشددًا على توفير كل الإمكانيات من أجل انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة.

وخلال الجولة اطلع رئيس الجامعة على بعض مشاريع الطلاب بكلية الفنون التطبيقية وأشاد بها، موجهًا عميد الكلية بعمل معرض لعرض مشاريع الطلاب وتسويقها للجمهور الخارجي من خلال عمل وحدة خاصة بالكلية لتسويق هذه المشاريع.