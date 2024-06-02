الأوراق المطلوبة للتقديم بالثانوي العام 2024/2025

أعلنت مديريات التربية والتعليم في مختلف محافظات الجمهورية، نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024، لطلاب الشهادة الإعدادية.

وننشر للراغبين في الالتحاق بالصف الأول الثانوي بالعام الدراسي الجديد 2024/2025، عن الأوراق المطلوبة للتقديم بالمراحل الثانوية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي بالعام الدراسي الجديد 2024/2025

يرصد "الدستور" خلال تلك الأوراق المطلوبة من طلاب الشهادة الإعدادية للتقديم في الصف الأول الثانوي بالعام الدراسي الجديد 2024/2025.

1) أصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية و3 صور لها

2) أصل شهادة الميلاد و3 صور لها

3) صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر الأب والأم

4) 4 صور شخصية للطالب أو الطالبة

5) شهادة صحية للطالب تثبت صحته

6) ملف التقديم ويجب أن يحتوي على: طلب الالتحاق، وملف متابعة الطالب، و1 طابع تعليمي + 2 طابع مهمن تعليمية + 1 تنمية موارد.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بـ محافظة القاهرة قد بدأت في تلقي طلبات التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 اليوم الأحد، على أن يستمر التظلم على النتيجة لمدة 15 يومًا فقط.

خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

2- سداد الرسوم المقررة، وذلك طبقا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم، حيث يتم سداد الرسوم في الكنترول أثناء الاطلاع وقدرها 35 جنيهًا.

3- يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4- بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

5- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.