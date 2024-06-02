أسرار خدعة نتنياهو فى مقترح الهدنة.. إذلال بايدن والانتقام من الإدارة الأمريكية

كشف خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي تضمن محاور مقترح الهدنة في قطاع غزة، عن أسرار خدعة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإدارة الأمريكية ورغبته في إظهار إذلال وعجز بايدن، وأنه غير مؤثر على القرارات الإسرائيلية، وفقًا لما نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

ماذا حدث؟

وأفادت الصحيفة البريطانية، بأن الخطة الأخيرة التي أعلن عنها بايدن وادعى أنها مقترح إسرائيلي كانت بمثابة نقطة تحول تاريخية، حيث أدلى الرئيس الأمريكي بتصريحات مباشرة أمام الكاميرا من البيت الأبيض، معلنًا أن "الوقت قد حان لإنهاء هذه الحرب".

وتابعت أنه حتى عندما أوضح جو بايدن الاقتراح الذي يؤدي من الناحية النظرية إلى نهاية دائمة للأعمال العدائية، وتوصيل المواد الغذائية على نطاق واسع وبدء إعادة الإعمار، فمن الواضح أنه كان هناك شيء غريب.

وأضافت أنه إذا كانت هذه الخطة اقتراحًا إسرائيليًا كما زعم بايدن، فلماذا أطلقها بايدن في واشنطن ولم ترد أي كلمة من إسرائيل، وبحلول الوقت الذي بدأ فيه بايدن تصريحاته، كانت ليل الجمعة قد حل بالفعل في الشرق الأوسط، وكان يوم السبت قد بدأ وكانت المكاتب الحكومية مغلقة.

وعندما أصدر مكتب نتنياهو بيانًا ردًا على ذلك، كان ينضح بكل التردد والغضب الذي يشعر به السياسي الذي استيقظ من نومه، نعم، لقد أذن نتنياهو لفريق التفاوض بتقديم اقتراح، لكنه كان من شأنه تمكين إسرائيل من مواصلة الحرب حتى تحقيق جميع أهدافها.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن البيان الثاني الذي صدر بعد الفجر كان أكثر فظاظة، حيث أكد أن أي خطة لا تحقق أهداف إسرائيل الحربية، بما في ذلك تدمير قدرة حماس العسكرية والحكمية غير ناجحة.

وقال المسئولون الأمريكيون إن الصفقة ستلبي المتطلبات الأمنية الأساسية لإسرائيل، لذا لم يكن هناك صراع في النهاية، ولكن لم يكن هناك مجال للالتفاف على اختيار نتنياهو للغة، مما أوضح أنه لم يكن مؤلف الخطة الجديدة، ولكنه مشارك على مضض، ويبدو أيضًا أنها تهدف إلى إذلال بايدن.

وتابعت الصحيفة أن المحاور ذو الخبرة مثل نتنياهو يعرف أن عبارة "غير مكتملة" ستظهر في عناوين الصحف الصباحية إلى جانب صور الرئيس الأمريكي وهو يسعى لتحقيق السلام.

وأفادت بأنه حتى الآن، اعتاد بايدن على الإذلال على يد نتنياهو، وفي أوائل شهر مايو، حذر من أنه إذا دخلت قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى رفح: "لن أقوم بتزويدهم بالأسلحة"، وبعد مرور ثلاثة أسابيع، توغلت الدبابات الإسرائيلية في وسط وغرب مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة، والتي كانت ملجأ لأكثر من مليون فلسطيني نازح، واضطر ما يقرب من مليون شخص إلى الفرار للنجاة بحياتهم مرة أخرى، ولم ينفذ بايدن تهديده بالحد من شحنات الأسلحة، الأمر الذي كان من شأنه أن يثير غضبًا ليس فقط من الجمهوريين ولكن من الديمقراطيين المؤيدين لإسرائيل.

وأشارت إلى أنه وبدلًا من ذلك، سعى مسئولو الإدارة إلى تحليل معنى عبارة "الذهاب إلى رفح وتجاوز الخط الأحمر"، وعندما أصدر إنذاره قبل شهر، أشار بايدن إلى أن ذلك يعني تقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى "المراكز السكانية" في المدينة، ومن الواضح أن هذا قد حدث بالفعل، لكن المسئولين الأمريكيين يقولون الآن إن الغزوات حتى الآن لم تكن "عمليات كبرى".

وتابعت أنه تم ترك الأمر لرئيسة المساعدات الدولية في الإدارة، سامانثا باور، للإشارة إلى أنه حتى مع العمليات المحدودة المفترضة، فإن التأثير الإنساني كان بنفس السوء وأن "العواقب الكارثية التي حذرنا منها منذ فترة طويلة أصبحت حقيقة".