مدير إعلام أونروا بغزة: لا مكان آمنًا فى القطاع.. والأزمة الإنسانية تزداد تعقيدًا

قالت إيناس حمدان، مدير إعلام "أونروا" بقطاع غزة، إنه لا مكان آمنًا في القطاع، لافتًة إلى أن الأزمة الإنسانية تزداد تعقيدا.

وأضافت حمدان، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تكدسًا لأعداد كبيرة من الفلسطينيين في مراكز الإيواء بخان يونس والمناطق الوسطى.

نحتاج إلى كميات كافية من المساعدات الغذائية

وأكدت مدير إعلام "أونروا" بقطاع غزة: إننا نحتاج إلى كميات كافية من المساعدات الغذائية لتجنب المجاعة.

وتابعت: طواقمنا تحاول تقديم الخدمات الصحية وتوزيع المواد الغذائية على مراكز الإيواء بخان يونس والمناطق الوسطى.