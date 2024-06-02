الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ قنا يتابع ملفات التقنين بوحدة استرداد أراضي الدولة

محافظ قنا
محافظ قنا

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مقر وحدة استرداد أراضي الدولة الكائن بشارع حى المصالح بمدينة قنا، والتى تختص بمتابعة وإنهاء إجراءات طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة وجهات الولاية الأخرى، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل وآخر المستجدات الخاصة بملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وما تم البت فيه من طلبات وما يجري فحصه ومعاينته من الطلبات التي قدمها واضعو اليد على تلك الأراضي لتقنين أوضاعهم، وما تم في التقييم الفني والتسعير لباقي الطلبات وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة.

وشدد الداودي، على تسهيل الإجراءات لتسريع وتيرة العمل بالمنظومة والانتهاء من الملفات ورفع معدلات الأداء، وما تم البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات التي قدمها واضعو اليد على تلك الأراضي لتقنين أوضاعهم، وما تم في التقييم الفني والتسعير لباقي الطلبات، وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة، موجهًا بزيادة معدلات الأداء وتكثيف العمل لإنهاء باقي الإجراءات الخاصة بالملفات المتبقية، مؤكدًا ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وتضافر جهود الجهات المعنية، لدفع معدلات الأداء ورفع نسب التنفيذ، وفحص جميع الطلبات المقدمة، للانتهاء من جميع العقود في أسرع وقت ممكن.

واضاف الداودي، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف استرداد أراضي الدولة "حق الشعب"، والاستفادة من المبالغ المُحصلة في الإنفاق علي المشروعات وتحسين الخدمات، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود بملف تقنين أراضى الدولة والعمل على مضاعفة نسب الإنجاز، وذلك من خلال توفير المزيد من التيسير في الاجراءات، لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

قنا محافظ قنا أخبار محافظة قنا أشرف الداودي محافظ قنا لتصالح على مخالفات البناء

مواد متعلقة

"عُثر عليه مشنوقًا".. أول قرار بعد معاينة الطب الشرعى لجثة طالب ثانوى فى قنا

"تعليم قنا": التحقيق مع 4 مدارس للإهمال فى مباشرة مهامهم

محافظ قنا يتفقد منظومة الخبز الجديدة بعد تحريك سعر الرغيف

محافظ قنا ونائبه يستقبلان مواطنين لبحث شكواهم: واجبنا خدمتكم

النيابة تأمر بتشريح جثة طالب عثر عليه مشنوقًا فى قنا

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في قنا.. طريقة الحصول على النتيجة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

وزير المالية للنواب: المواطن يتحمل 15% من تكلفة رغيف الخبز المدعم بعد الزيادة الأخيرة

ظهرت الآن| نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم فقط 2024

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

"المصيلحى": دراسة طرح خبز مدعم بسعر 125 قرشًا لغير حاملى بطاقات التموين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

الضغط يتصاعد على نتنياهو لوقف الحرب غزة.. احتجاجات داخلية وغضب دولي متزايد

بعد التهديدات بالاستقالة.. مجلس الحرب الإسرائيلى يوافق على اتفاق الهدنة فى غزة

بعد مبادرة بايدن لوقف إطلاق النار.. كيف سيتلاعب نتنياهو هذه المرة؟