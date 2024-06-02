محافظ قنا يتابع ملفات التقنين بوحدة استرداد أراضي الدولة

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مقر وحدة استرداد أراضي الدولة الكائن بشارع حى المصالح بمدينة قنا، والتى تختص بمتابعة وإنهاء إجراءات طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة وجهات الولاية الأخرى، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل وآخر المستجدات الخاصة بملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وما تم البت فيه من طلبات وما يجري فحصه ومعاينته من الطلبات التي قدمها واضعو اليد على تلك الأراضي لتقنين أوضاعهم، وما تم في التقييم الفني والتسعير لباقي الطلبات وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة.

وشدد الداودي، على تسهيل الإجراءات لتسريع وتيرة العمل بالمنظومة والانتهاء من الملفات ورفع معدلات الأداء، وما تم البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات التي قدمها واضعو اليد على تلك الأراضي لتقنين أوضاعهم، وما تم في التقييم الفني والتسعير لباقي الطلبات، وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة، موجهًا بزيادة معدلات الأداء وتكثيف العمل لإنهاء باقي الإجراءات الخاصة بالملفات المتبقية، مؤكدًا ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وتضافر جهود الجهات المعنية، لدفع معدلات الأداء ورفع نسب التنفيذ، وفحص جميع الطلبات المقدمة، للانتهاء من جميع العقود في أسرع وقت ممكن.

واضاف الداودي، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف استرداد أراضي الدولة "حق الشعب"، والاستفادة من المبالغ المُحصلة في الإنفاق علي المشروعات وتحسين الخدمات، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود بملف تقنين أراضى الدولة والعمل على مضاعفة نسب الإنجاز، وذلك من خلال توفير المزيد من التيسير في الاجراءات، لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.