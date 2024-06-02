الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل محاكمة 6 متهمين بمقتل شابين بعد تعذيبهم وإجبارهم على شرب مياه نار بالمنوفية

والدة احد المجنى
والدة احد المجنى عليهم

أصدرت محكمة جنايات شبين الكوم، اليوم قرارها بتأجيل نظر قضية مقتل شابين على يد 6 متهمين بالمنوفية، عقب تعذيبهم وإجبارهم على شرب مية نار وتوثيق جريمتهم بمقطع فيديو، وذلك لعدم حضور الطبيب الشرعي لجلسة اليوم.

وكلفت هيئة المحكمة بطلب حضور كبير الأطباء الشرعيين للجلسة القادمة، من محاكمة المتهمين بقتل شابين بقرية جنزور التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية بسبب توكتوك رمضان قبل الماضي.

وكان ذلك في حضور أسر المجني عليهما لانتظارهم قرار الحكم حتى تبرد نارهم الذي اشتعلت منذ رؤية أبناؤهم يعذبون ويجبرون على شرب مادة كاوية في رمضان في مقطع فيديو. 

وكانت هيئة المحكمة، أجلت النظر في القضية الجلسة الماضية وذلك لاستعداد الدفاع للمرافعة في القضية، التي كانت من الحوادث الأكثر غرابة وترويعا نظرا التوقيت ارتكابها في شهر رمضان المعظم، وطالب أسر الضحيتين توقيع أقصى العقوبات على المتهمين في الحادث.

وتشهد جلسات المحاكمة حضور لأسر الضحيتين وسط حالة من انهيارهم أثناء نظر القضية، منتظرين عدالة القضاء في الحكم على المتهمين بقتل الشابين، حتى تطمئن قلوبهم.

وأكدت أسرة المجنى عليه أن نجلهم  يعمل نجار في مرسى مطروح واستدرجه المتهمون بحجة معرفته مكان توكتوك سرقه صديقه من أحدهم،، وأكد محامي المجني عليهما، أن جريمة القتل اقترنت بجريمة خطف بالتحايل اشترك فيها المتهمين الـ6، ونفذوا جريمتهم بتعذيب المجني عليهما في شهر كريم وهو شهر رمضان بحجة سرقة المجني عليهما التوكتوك الخاص بأحدهما، ولكن لا يوجد أي دليل على ذلك، ولم يكتفي المتهمين بذلك بل عذبوا المجني عليهما بالضرب والحريق وأجبروا أحد المجني عليهما بشرب مادة كاوية، ووثقوا ذلك بالفيديو.

وبمناقشة المتهمين قرر المتهم الأول بوجود خلافات بينه وبين المجني عليه وأخر يدعى م، ع، س 20 عاما لسابقة قيامهما بسرقة توك توك خاص به، حيث استدرجهما وتعدوا عليهما باستخدام مطواه وعصا، وأحدثوا إصابتهما التي أدت إلى مقتل الأول وقام المتهمون بحمله وإلقائه في مكان العثور عليه بأرض زراعية بقرية بابل دائرة مركز تلا والمجاورة لقريتهم، وتخلوا عن المصاب الآخر، والذي توجه إلى مستشفى بركة السبع المركزي للخضوع إلى العلاج اللازم ولا يمكن استجوابه والذي توفي فيما بعد، فيما استعان المتهم الأول بباقي المتهمين لتنفيذ جريمته، وبعد الضبط أرشدوا عن المطواه والعصا المستخدمة.

محافظة المنوفية قتل شابين تأجيل الحكم على 6متهمين تعذيب وقتل وإجبارهم على شرب ماده كاويه جريمه في رمضان

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