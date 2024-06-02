شهيدان وعدد من الجرحى فى غارة إسرائيلية استهدفت بلدة حولا بالجنوب اللبنانى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بسقوط شهيدين وعدد من الجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة حولا بالجنوب اللبناني.

غارة استهدفت منزلًا فى وادى العوينة

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة استهدفت منزلًا في وادي العوينة في مزرعة قلد السبع غربي مدينة بعلبك.

كما شن طيران الاحتلال غارات عنيفة على بلدات رامية، وحناويه، وبرعشيت في جنوب لبنان، تزامنًا مع تحليق الطيران الاستطلاعي والحربي في الأجواء اللبنانية.

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.