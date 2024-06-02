الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع شخص فى حريق شقة بطرة.. وطلب التحريات

صورة أرشيفية لحريق
صورة أرشيفية لحريق

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق التهم محتويات شقة بحي طرة، ووفاة شخص باختناق.

مصرع شخص فى حريق شقة بطرة

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغًا بنشوب حريق في شقة بالدور الثاني بعقار سكني بمنطقة طرة جنوب القاهرة.

جرى توجيه سيارتي إطفاء إلى مكان البلاغ بإشراف اللواء جمال ياسين، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، وتبين من الفحص احتراق محتويات الشقة بالكامل ووفاة شخص.

وكشفت المعاينة الأولية عن أن سبب الحريق اشتعال سيجارة، ما أدى إلى حدوث اختناق لشخص ووفاته نتيجة الحريق، تم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، فيما انتقلت المهندسة جيهان جادو، رئيس حى طرة، إلى مكان البلاغ لمتابعة الجهود.

محكمة حكم المحكمة التحريات الأمنية النيابة العامة محكمة الجنايات

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