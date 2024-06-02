مصرع شخص فى حريق شقة بطرة.. وطلب التحريات

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق التهم محتويات شقة بحي طرة، ووفاة شخص باختناق.

مصرع شخص فى حريق شقة بطرة

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغًا بنشوب حريق في شقة بالدور الثاني بعقار سكني بمنطقة طرة جنوب القاهرة.

جرى توجيه سيارتي إطفاء إلى مكان البلاغ بإشراف اللواء جمال ياسين، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، وتبين من الفحص احتراق محتويات الشقة بالكامل ووفاة شخص.

وكشفت المعاينة الأولية عن أن سبب الحريق اشتعال سيجارة، ما أدى إلى حدوث اختناق لشخص ووفاته نتيجة الحريق، تم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، فيما انتقلت المهندسة جيهان جادو، رئيس حى طرة، إلى مكان البلاغ لمتابعة الجهود.