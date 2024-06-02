الهجرة: الدكتور شريف حنفى نموذج مشرف لإنجازات المصريين فى الخارج

في إنجاز مشرف جديد يُضاف إلى سجلات الإنجازات المصرية المشرفة، حصد الدكتور شريف حنفي محمود، صيدلي مصري متميز، جائزة "صيدلي كندا" لعام 2024.

وأعربت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن فخرها واعتزازها بهذا الإنجاز المتميز، مؤكدة أن حصول الدكتور حنفي على هذه الجائزة المرموقة يعد شهادة قاطعة على كفاءة المصريين وتميزهم وإبداعهم في مختلف المجالات، حتى في أصعب الظروف.

مجال الرعاية المركزة لمرضى نزيف المخ

وأوضحت الوزيرة أن الدكتور حنفي، وهو أستاذ الصيدلة الإكلينيكية نائب عميد كلية الصيدلة بجامعة ألبرتا الكندية، قدم إسهامات علمية متقدمة في مجال الرعاية المركزة لمرضى نزيف المخ والأعصاب، حيث تم اعتماد أبحاثه وتطبيقها في 21 مستشفى على مستوى كندا وعموم أمريكا الشمالية، مما يسهم بشكل كبير في إنقاذ الأرواح وتحسين جودة حياة المرضى.

نموذج يُجسد إنجازات أبناء مصر المشرفة

وأكدت الوزيرة أن قصة الدكتور حنفي ليست استثنائية، بل هي نموذج يجسد إنجازات أبناء مصر المشرفة في الخارج، الذين يسطرون بنجاحاتهم قصصًا مضيئة في مختلف المجالات، ويثبتون للعالم أجمع كفاءتهم وتميزهم.

واختتمت الوزيرة حديثها بتوجيه خالص التهنئة للدكتور شريف حنفي على هذا الإنجاز المتميز، متمنية له المزيد من التوفيق والنجاح في مسيرته العلمية المشرفة، كما هنأت جميع أبناء مصر في الخارج على إنجازاتهم المتكررة، التي تثري المجتمعات التي يعيشون فيها وتسهم في تقدمها وازدهارها.

وجائزة "صيدلي كندا" من أرقى الجوائز في مجال الصيدلة، حيث يمنحها اتحاد صيادلة كندا سنويًا تكريمًا لأحد رموز العمل الصيدلي ممن لهم إسهامات بارزة في مجال البحث الإكلينيكي والعمل الصيدلي والأكاديمي داخل كندا.