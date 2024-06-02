رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية يتفقد سير امتحانات نهاية العام

تفقد الدكتور جان هنري حنا، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، اليوم الأحد، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/ 2024، وذلك في إطار حرصه الدائم على انتظام الامتحانات وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، والجداول المعلنة بالجامعة وسط إجراءات تنظيمية وإدارية لضمان حسن سير أعمال الامتحانات.

واستطلع رئيس الجامعة آراء الطلاب حول طبيعة الاختبارات ومدى صعوبتها وسؤالهم عن أي مشكلات أثناء انعقاد الامتحانات.

وشدد الدكتور جان على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كل سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، وتوفير كل الخدمات وجميع التسهيلات للطلاب، بما يساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

الدكتور جان هنري حنا،

الدكتور جان هنري حنا،