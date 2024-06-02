الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: أمر أميرى بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليًا للعهد

الشيخ صباح خالد الحمد
الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح

أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة الأنباء الكويتية، أن هناك أمرا أميريا بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد.

وأعلن الديوان الأميرى بالكويت تزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليًا لعهد الكويت.

معلومات عن الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح

مواليد الكويت عام 1953 وحاصل على البكالوريوس فى العلوم السياسية من جامعة الكويت عام 1977.

والتحق بوزارة الخارجية عام 1978 بدرجة ملحق دبلوماسى وعمل فى الإدارة السياسية - قسم الشئون العربية - من 1978 إلى 1983.

ثم التحق بوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك خلال الفترة بين عامى 1983 و1989.

وعمل الشيخ صباح الخالد سفيرا للكويت لدى السعودية ومندوبا للبلد لدى منظمة المؤتمر الإسلامى خلال الفترة من 1995 إلى 1998، شارك خلالها فى اجتماعات المجلس الوزارى لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى.

وفى عام 1998 صدر مرسوم بتعيينه رئيسا لجهاز الأمن الوطنى بدرجة وزير وعين وزيرا للشئون الاجتماعية والعمل فى يوليو عام 2006 ومارس عام 2007 ثم وزيرا للإعلام فى مايو 2008 ويناير 2009.

تسلم الشيخ صباح الخالد حقيبة وزارة الخارجية عام 2011 وعين فى فبراير 2012 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية، ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء وأعيد تعيينه فى ديسمبر عام 2012 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية.

وفى يناير عام 2014 صدر مرسوم أميرى بتعيينه بمنصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وفى ديسمبر 2016، أعيد توليه ذات الحقيبة الوزارية وفى ديسمبر 2017 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية.

وفى 19 نوفمبر 2019 أصدر أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمرا أميريا بتعيين الشيخ صباح الخالد رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الحكومة الجديدة وهى أول حكومة يكلف بتشكيلها.

وفى 14 ديسمبر عام 2020 وفى عهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح شكل الشيخ صباح الخالد الحكومة الثانية له ثم شكل الحكومة الثالثة فى الثانى من مارس عام 2021 والتى قبل سمو أمير البلاد استقالتها في 18 نوفمبر الماضى.

الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح تعيين الشيخ صباح خالد الحمد وليا للعهد وكالة الانباء الكويتية القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية

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