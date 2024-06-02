الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس سيدة متهمة بالنصب على موظفة بالسيدة زينب

صورة أرشيفية لحبس
صورة أرشيفية لحبس

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم، حبس سيدة متهمة بالنصب على موظفة بزعم توظفيها فى أحد المستشفيات في منطقة السيدة زينب،15 يومًا على ذمة التحقيقات.


حبس سيدة تنصب على المواطنين لتوظيفهم في مستشفى بالسيدة زينب


تبين أن المجنى عليها موظفة بإحدى شركات المستلزمات الطبية، اتهمت عاملة نظافة بإحدى المستشفيات، بالنصب والاحتيال عليها وإيهامها بقدرتها على توظيفها بأحد المستشفيات مقابل مبلغ مالى إلا أنها لم تفِ بذلك.

وتبين أنها سبق أن نصبت على خمسة آخرين وأنها وراء ارتكاب 5 وقائع نصب بذات الأسلوب ووجهت لها النيابة تهمة النصب على المواطنين بالمخالفة لأحكام القانون.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عاملة بمستشفى تنصب على المواطنين بزعم توظيفهما في منطقة السيدة زينب، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

قاضي المعارضات النصب على موظفة سيدة منطقة السيدة زينب

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