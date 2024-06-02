وكيلة "صحة بنى سويف" تفاجئ مستشفى الحميات بجولة ميدانية

أجرت الدكتورة سماح جاد، وكيلة وزارة الصحة ببنى سويف، زيارة مفاجئة لمستشفى الحميات لمتابعة سير العمل، بحضور الدكتور أحمد بغدادى، وكيل المديرية، والدكتورة رانيا معوض مديرة المستشفى، والدكتور طه حسين مدير وحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى.

التوجيه بعمل حصر لنواقص المستلزمات

قامت الدكتورة سماح جاد بالمرور على الاستقبال ومتابعة تواجد الأطباء والعاملين بالمستشفى، وتوجيه التفتيش المالى والإداري بإحالة المتغيبين للتحقيق، كما تم المرور على صيدلية المستشفى ومتابعة الأرصدة من الأدوية والمستلزمات الطبية والتوجيه بعمل حصر بالنواقص من المستلزمات الطبية.

التوجيه بالتشديد على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى

وواصلت وكيلة وزارة الصحة ببنى سويف المرور على العناية المركزة والسماع لشكاوى المرضى، وتوجيه مديرة المستشفى بالتشديد على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى فى كل أقسام المستشفى، حرصًا على تقديم خدمة صحية جيدة للمرضى، وواصلت المرور على وحدة الغسيل الكلوى والاطمئنان على المرضى ووحدة معالجة المياه.

وكانت وكيلة صحة بنى سويف قد أجرت زيارة مفاجئة لمستشفى الفشن المركزى مساء أمس السبت، لمتابعة سير العمل بحضور الدكتور أحمد بغدادى وكيل المديرية، والدكتور حنا جمال مدير المستشفى.

وقامت الدكتورة سماح جاد بالمرور على الاستقبال ومتابعة انتظام النوبتجيات ومراجعة السجلات، كما تم المرور على معمل المستشفى ورصد عدد من السلبيات والتوجيه بتلاقيها، والمرور على بنك الدم ومراجعة تسجيل الحالات، حيث تم رصد عدد من الملاحظات والسلبيات الخاصة بمكافحة العدوى ونقص المستلزمات الطبية.

وواصلت وكيل وزارة الصحة ببنى سويف المرور على العناية المركزة والحضانات، وتم السماع لشكاوى المرضى وتوجيه مدير المستشفى بعمل حصر للمستلزمات الطبية والأدوية غير المتوفرة، والتشديد على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى فى كل أقسام المستشفى، ووجهت بمحاسبة المقصرين حرصًا على تقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين.

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