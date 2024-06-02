الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيلة "صحة بنى سويف" تفاجئ مستشفى الحميات بجولة ميدانية

الجولة
الجولة

أجرت الدكتورة سماح جاد، وكيلة وزارة الصحة ببنى سويف، زيارة مفاجئة لمستشفى الحميات لمتابعة سير العمل، بحضور الدكتور أحمد بغدادى، وكيل المديرية، والدكتورة رانيا معوض مديرة المستشفى، والدكتور طه حسين مدير وحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى.

التوجيه بعمل حصر لنواقص المستلزمات

قامت الدكتورة سماح جاد بالمرور على الاستقبال ومتابعة تواجد الأطباء والعاملين بالمستشفى، وتوجيه التفتيش المالى والإداري بإحالة المتغيبين للتحقيق، كما تم المرور على صيدلية المستشفى ومتابعة الأرصدة من الأدوية والمستلزمات الطبية والتوجيه بعمل حصر بالنواقص من المستلزمات الطبية.

التوجيه بالتشديد على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى

وواصلت وكيلة وزارة الصحة ببنى سويف المرور على العناية المركزة والسماع لشكاوى المرضى، وتوجيه مديرة المستشفى بالتشديد على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى فى كل أقسام المستشفى، حرصًا على تقديم خدمة صحية جيدة للمرضى، وواصلت المرور على وحدة الغسيل الكلوى والاطمئنان على المرضى ووحدة معالجة المياه.

وكانت وكيلة صحة بنى سويف قد أجرت زيارة مفاجئة لمستشفى الفشن المركزى مساء أمس السبت، لمتابعة سير العمل بحضور الدكتور أحمد بغدادى وكيل المديرية، والدكتور حنا جمال مدير المستشفى.

وقامت الدكتورة سماح جاد بالمرور على الاستقبال ومتابعة انتظام النوبتجيات ومراجعة السجلات، كما تم المرور على معمل المستشفى ورصد عدد من السلبيات والتوجيه بتلاقيها، والمرور على بنك الدم ومراجعة تسجيل الحالات، حيث تم رصد عدد من الملاحظات والسلبيات الخاصة بمكافحة العدوى ونقص المستلزمات الطبية.

وواصلت وكيل وزارة الصحة ببنى سويف المرور على العناية المركزة والحضانات، وتم السماع لشكاوى المرضى وتوجيه مدير المستشفى بعمل حصر للمستلزمات الطبية والأدوية غير المتوفرة، والتشديد على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى فى كل أقسام المستشفى، ووجهت بمحاسبة المقصرين حرصًا على تقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين.

1000047461
1000047461
1000047462
1000047462
بني سويف وكيلة وزارة الصحة مستشفى الحميات مستشفى الفشن المركزي الدكتورة سماح جاد

مواد متعلقة

اعتماد ضمان جودة التعليم في 21 مدرسة وروضة ببني سويف

وكيل "صحة بنى سويف" تفاجئ مستشفى الفشن المركزي

لمدة 12 ساعة.. ضعف مياه الشرب عن قرية باروط وتوابعها ببنى سويف

95 محضرًا للمخابز البلدية في بني سويف

استعدادات امتحانات الثانوية العامة في بني سويف

قافلة طبية تفحص أكثر من 1600 حالة فى بنى سويف ضمن "حياة كريمة"

رفع المخلفات ومراجعة تراخيص البناء بشوارع بنى سويف

إقبال كبير على لقاء الجمعة للأطفال بمساجد أوقاف بنى سويف

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

وزير المالية للنواب: المواطن يتحمل 15% من تكلفة رغيف الخبز المدعم بعد الزيادة الأخيرة

ظهرت الآن| نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم فقط 2024

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

"المصيلحى": دراسة طرح خبز مدعم بسعر 125 قرشًا لغير حاملى بطاقات التموين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

الضغط يتصاعد على نتنياهو لوقف الحرب غزة.. احتجاجات داخلية وغضب دولي متزايد

بعد التهديدات بالاستقالة.. مجلس الحرب الإسرائيلى يوافق على اتفاق الهدنة فى غزة

بعد مبادرة بايدن لوقف إطلاق النار.. كيف سيتلاعب نتنياهو هذه المرة؟