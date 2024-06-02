الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"حياة كريمة": 88 ألف طالب استفادوا من مبادرة "تقدر فى 10 أيام" العام الماضى

مؤسسة حياة كريمة
مؤسسة حياة كريمة

قالت أمنية صلاح، عضو إدارة التعليم بقطاع التمكين الاجتماعي في مؤسسة حياة كريمة، إن مشروعات وأعمال المؤسسة بإدارة التعليم نابعة من رؤية مصر عام 2030، موضحة أن مبادرة "تقدر في 10 أيام" بدأت العام الماضي، بهدف مساعدة طلاب الثانوية العامة وتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال توفير جودة تدريس عالية بشكل متساو ومتكافئ.

 

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "dmc"، أن المبادرة بدأت العام الماضي قبل امتحانات الثانوية العامة بـ10 أيام، ووفرت مراجعات في جميع المواد الدراسية، وردود فعل الطلاب كانت جيدة جدًا، مشيرة إلى أن 88 ألف طالب استفادوا من المبادرة العام الماضي.

 

"حياة كريمة" تطلق خدمة الدعم النفسي ضمن مبادرة "تقدر في 10 أيام"

 

وأشارت عضو إدارة التعليم بقطاع التمكين الاجتماعي في مؤسسة حياة كريمة إلى أن مؤسسة "حياة كريمة" قررت زيادة الدعم الدراسي هذا العام، لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية، من خلال ضخ المراجعات والدروس الأكاديمية مجانًا، مؤكدة أن مؤسسة حياة كريمة تستهدف 100 ألف طالب هذا العام.

 

حياة كريمه تقدر في 10 أيام مبادرة 88 ألف طالب عام 2030 100 ألف طالب

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