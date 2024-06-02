"بطيخ بدلًا من المشروبات الغازية" في دورة كرة القدم بالمنوفية

في بادرة فريدة من نوعها، حرص القائمون على دورة كرة القدم بقرية الطرانة بمحافظة المنوفية على استبدال المشروبات الغازية بالبطيخ، وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع موجة الحر الشديد التي تشهدها مصر هذه الأيام، حيث يقوم المنظمون بشراء 3 بطيخات كبيرة الحجم يوميًا وتقطيعها وتبريدها لتوزيعها على المشاركين والجمهور.

وقد لاقت هذه المبادرة استحسانًا كبيرًا من جميع الحاضرين، حيث أشادوا بجمال الفكرة وفعاليتها في التخفيف من حرارة الجو.

مشاركة واسعة وإقبال كبير

وشهدت دورة كرة القدم إقبالًا واسعًا من الفرق، حيث شارك فيها 31 فريقًا من مختلف قرى ومراكز المنوفية وأشمون والسادات، بالإضافة إلى فرق من محافظة البحيرة.

حضور مميز

وشهد حفل افتتاح الدورة حضورًا كبيرًا من الشخصيات الرياضية البارزة، من بينهم الكابتن أسامة نبيه مدرب منتخب مصر السابق ونجم نادي الزمالك، والكابتن محمد عمارة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق.

فعاليات مميزة

وتشهد الدورة العديد من الفعاليات المميزة، إلى جانب المباريات، حيث يتم تكريم أفضل لاعبين في كل مباراة بتقديم تيشيرتين لهم.

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