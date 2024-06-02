تدخل السوق المصري لأول مرة.. وزير البترول يلتقي الرئيس التنفيذي لـ"هاربور إنرجي"

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ليندا كووك الرئيس التنفيذى لشركة هاربور إنرجى "Harbour Energy"، والتى تعد أحد أكبر الشركات البريطانية العاملة فى مجال البترول والغاز والطاقة بشكل عام وتدخل السوق المصري لأول مرة من خلال استحواذها على مناطق امتياز شركة فنترشال ديا الألمانية بدلتا النيل والبحر المتوسط.

قطاع البترول يمتلك بنية أساسية متطورة ومهارات وخبرات لكوادر مصرية متميزة

وخلال اللقاء أكد وزير البترول، أن قطاع البترول المصرى يمتلك بنية أساسية متطورة ومهارات وخبرات لكوادر مصرية متميزة، مُرحباً بدخول الشركة البريطانية للعمل فى السوق المصرى وضخ استثمارات جديدة وتوفير تكنولوجيات متطورة، ولفت إلى النجاحات التى ساهمت "فنترشال ديا" فى تحقيقها بقطاع البترول فى مصر.

كما أكد المهندس طارق الملا، أن الشراكة مع الشركة الألمانية تعد نموذجاً للشراكة الاستراتيجية الناجحة للقطاع، وتطلعه لاستكمال النجاحات مع شركة هاربور إنرجى البريطانية.

رئيسة هاربور إنرجي: نتطلع لضخ استثمارات جديدة بقطاع البترول فى مصر

ومن جانبها أشارت رئيسة الشركة إلى تطلعها لضخ استثمارات جديدة بقطاع البترول فى مصر، والعمل على التوسع فى العمليات وأن تصبح من كبريات الشركات العاملة فى مجال الطاقة فى مصر.

استحواذ شركة هاربور إنرجى البريطانية على مناطق امتياز شركة فنترشال ديا الألمانية

وعقب اللقاء شهد وزير البترول والثروة المعدنية، وليندا كووك الرئيس التنفيذى لشركة هاربور إنرجى توقيع اتفاقية استحواذ شركة هاربور إنرجى البريطانية على مناطق امتياز شركة فنترشال ديا الألمانية فى مصر.

وقع الاتفاقية كلا من المهندس يس محمد الرئيس التنفيذى للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس سامح صبرى الرئيس التنفيذى لشركة فنترشال ديا فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط وهاورد لاندس المستشار القانونى لشركة هاربور إنرجى.

يذكر أن شركة هاربور إنرجى البريطانية كانت قد أعلنت عن استحواذها على أصول شركة فنترشال ديا الألمانية فى عدد من الدول بالإضافة إلى مصر، حضر اللقاء الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول.