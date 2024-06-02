الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأربعاء.. رئيسة الأوبرا تكرم سميحة أيوب فى أمسية بهجة الروح

سميحة أيوب
سميحة أيوب

تعقد دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن نشاطها الثقافى والفكرى أمسية من سلسلة بهجة الروح بعنوان سيدة المسرح وسيدة القلوب تكريما للفنانة القديرة سميحة أيوب، من إعداد وتقديم الشاعر محمد بهجت وبحضور نخبة من كبار نجوم ونقاد المسرح وذلك في السابعة مساء الأربعاء 5 يونيو على المسرح الصغير، وذلك استمرارا لفعاليات الثقافة المصرية الهادفة إلى الاحتفاء برموز الإبداع وتكريمهم.

وخلال الأمسية تهدى الدكتورة لمياء زايد، رئيسة الأوبرا، درع تكريم لسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، تقديرا لمشوارها الفنى المضئ الذي حققت من خلاله مكانة متفردة في قائمة المبدعين .

الفنانة سميحة أيوب 

والفنانة القديرة سميحة أيوب من مواليد عام 1932 بدأت حياتها الفنية عام 1947 في فيلم المتشردة وكان عمرها 15 عاما ثم فيلم حب في سنة 1948، التحقت عام 1949 بالمعهد العالي للتمثيل الذي أسسه زكي طليمات وتتلمذت على يديه، وبالتوازي مع دراستها كانت تعمل في المسرح والسينما فقدمت خلال فترة الخمسينات العديد من الأعمال منها فيلم شاطئ الغرام وتخرجت فى المعهد العالي للتمثيل عام 1953.

عينت مديرة للمسرح القومى مرتين

انضمت إلى المسرح القومي وعينت مديرة له مرتين في الفترة بين 1975 -1989، كما تولت إدارة المسرح الحديث بين عامي 1972 و1975، بلغ رصيدها المسرحي على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية إلي جانب عدة مشاركات في السينما والتليفزيون، كرمها الرئيس جمال عبدالناصر والرئيس أنور السادات وأيضا الرئيس السوري حافظ الأسد، والفرنسي جيسكار ديستان.

سلسلة بهجة الروح سيدة المسرح وسيدة القلوب تكريما للفنانة القديرة سميحة أيوب سميحة ايوب المسرح الصغير رئيسة الأوبرا تكرم سميحة أيوب فى أمسية بهجة الروح

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