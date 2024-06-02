"الصبايا الملاح" في قاع النيل.. مآسي معديات الموت تخطف أرواح الباحثين عن "لقمة العيش"

في مدينة منشأة القناطر المطلة على مناظر خلابة من نهر النيل تحديدا الرياح البحيري فرع رشيد تتوقف "المعدية" لنقل السيارات والمواطنين بين ضفتي نهر النيل لمحافظتي الجيزة والمنوفية رغم أنها الطريقة الوحيدة لوصول المواطنين إلى أعمالهم ذاهبين وعائدين من وإلى المنوفية إلا أنها تحولت في السنوات الأخيرة إلى أداة "موت" غير رحيم تسقط "الشباب والصبايا" في نهر النيل ليبتلع أجسادهم دون تردد وكان آخرهم بنات سنتريس "عرائس النيل".

حادث معدية أبو غالب الذي وقع الأسبوع الماضي وأودى بحياة 16 فتاة غرقا في نهر النيل عقب سقوط ميكروباص يقلهن من أعلى المعدية في المياه لم يكن الحادث الأول في عالم "معديات الموت" حيث سبقه العديد من الحوادث المماثلة التي أغرقت عشرات الشباب وخطفت أرواحهم أثناء رحلة البحث عن "لقمة العيش" حيث كان جميع الضحايا عاملين وعاملات يسعون على قوت يومهم في مزارع الفاكهة أو الدواجن الممتدة على الطريق الصحراوي لمدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة ويقدم إليها المئات من صغار السن من الشباب والفتيات طامعين في "150 جنيه" يومية فمنهم من يساعد أسرته ومنهم من يتولى الإنفاق على أسرته بالكامل ومنهم من يتولى الإنفاق على نفسه تخفيفا على رب الأسرة لكن أعمارهم تنتهي على "المعدية".

"عرائس النيل" في معدية أبو غالب

وقع حادث معدية أبو غالب يوم 21 مايو الماضي عندما وقعت "خناقة" بين سائق ميكروباص يقل 25 فتاة وآخر أعلى المعدية أثناء العبور للبر الثاني من نهر النيل دفعت السائق للنزول من السيارة دون "شد الفرامل" ما أدى إلى تحرك الميكروباص وسقوطه من المعدية في نهر النيل وكان بداخله 16 فتاة والباقيات كن خرجن للانتظار خارجه أعلى المعدية لحين الوصول للشاطئ الثاني وعددهن 9 فتيات نجين من الغرق ووقفن يشاهدن صديقاتهن وزميلاتهن يصارعن الموت وسط المياه العميقة.

ضحايا معدية ابو غالب

النيابة العامة أصدرت بيانا رسميا سردت فيه تفاصيل الحادث وذكرت أن سائق الميكروباص ترك سيارته دون "كبح الفرامل" ما أدى لسقوطها في المياه وبداخلها الفتيات فغرقت 16 منهن ونجت 9 أخريات وتم إلقاء القبض على سائق الميكروباص لإهماله في تأمين فرامل السيارة وسائق المعدية لتركه البوابة الخلفية للمعدية دون إغلاقها بالمخالفة للإجراءات الخاصة بعبور المعدية لنهر النيل، وقرر حبس كلا المتهمين على ذمة التحقيقات لحين إحالتهما للماكمة الجنائية.

معدية نكلا

قبل 3 أشهر وفي أواخر شهر فبراير كانت مدينة منشأة القناطر على موعد مع حادث مؤسف جديد اشتهر إعلاميا بحادث "معدية نكلا" أودى بحياة 10 عمال من شركة مقاولات أثناء اتجاههم لعملهم في مشروع تحت الإنشاء بالقرب من موقع الحادث.

ضحايا معدية نكلا

وتبين أن مركب صيد صغير كان يقل 15 عاملا من شركة مقاولات بخلاف المراكبي وللحمولة الزائدة غرق منهم 10 وخرج 6 على قيد الحياة من بينهم المراكبي الذي فر هاربا تاركا الضحايا يصارعون الموت والخمسة الناجين تم نقلهم إلى المستشفى لعلاجهم وخرجوا جميعا بعد تماثلهم للشفاء من حالة اسفكسيا الاختناق التي إصابتهم نتيجة ابتلاع المياه.

أحالت النيابة العامة المراكبي إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ بسبب الحمولة الزائدة وتشغيل مركب بدون ترخيص.

"الصبايا الملاح" في معدية القطا

في يناير 2022 كانت الصورة المتصدرة مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل فتاة بعيون خضراء بريئة جذبت كل من نظر إليها لكنها كانت من بين 8 ضحايا ابتلعهم نهر النيل في حادث اشتهر إعلاميا بـ"غرق معدية القطا" بعد غرق سيارة ربع نقل سقطت أعلى معدية بنهر النيل في قرية القطا بمنشأة القناطر وكانت السيارة تقل ٢٣ طفلا ١٠ فتيات و١٣ صبيا عائدين من مزرعة دواجن يعملون بها لجمع البيض وأثناء صعود السيارة أعلى المعدية لم يتحكم قائدها في الفرامل وسقطت من الجهة الأخرى بالمياه.

شروق احدى ضحايا معدية القطا

وتبين أن الأطفال من عزبة جمال الفرنساوي بقرية تتبع محافظة المنوفية ويذهبون يوميا للمزرعة في السيارة التي تعود لإقالتهم وإعادتهم مرة أخرى وتم انتشال جثامين جميع الضحايا إلا "شروق" ذات العيون الخضراء التي ظلت في المياه لمدة 7 أيام حتى عثرت عليها قوات الإنقاذ النهري على بعد 10 كيلومترات من مكان الحادث.

فين الكوبري؟

عقب كل حادث من حوادث غرق "معدية" يصرخ أهالي الضحايا مرددين "فين الكوبري؟" وروى أغلبهم أن هناك كوبري يتم بناءه منذ عدة سنوات ولم يتم إنهاءه حتى الآن ما يجعلهم يخضعون لسطوة أصحاب المعديات المسيرة بدون ترخيص باعتبارها الوسيلة الوحيدة للوصول إلى أعمالهم.

ردا على التساؤل قالت وزارة النقل في بيان رسمي عقب غرق ميكروباص من أعلى معدية أبو غالب، إنه في إطار خطة وزارة النقل لإلغاء المعديات الخطرة وغير الآمنة على الرياحات ومن أهمها الرياح البحيري والرياح الناصري واستبدالها بمحاور مرورية وكبارى سيارات وكبارى مشاة يتم حاليا إنشاء عدد 3 محاور مرورية عرضية على هذه الرياحات وهي (محورالقطا – محور أبوغالب- محور تلا/طنوب)، وكذلك جار إنشاء عدد 4 كباري سيارات على الرياحات (استكمال كوبري تقاطع الدائري الإقليمي عند الخطاطبة – كوبري البريجات – كوبري ابوالخاوي – كوبري كفر بولين).

وتابعت أنه يتم تنفيذ عدد 6 كباري مشاة (كوبري دمشلي – كوبري عزبة السد – كوبري الصواف – كوبري زاوية البحر – كوبري أبوخطوة – كوبري منشأة مهنا)، وأنه تم نهو عدد 5 كباري منها وفيما يتعلق بمنطقة أبوغالب (موقع الحادث)، فيتم حاليا إنشاء عدد 2 محور للسيارات، أحدهما عند منطقة الحادث وهو محور أبوغالب ووصلت نسبة تنفيذه 50%، والآخر محور القطا جنوب موقع الحادث بمسافة 10 كم ووصلت نسبة تنفيذه 15%.

ويوجد كوبرى مشاة (كوبرى وردان) على مسافة 2 كم من موقع الحادث، وكذلك يوجد كوبرى نكلا للسيارات على مسافة 20 كم جنوب موقع الحادث بالإضافة إلى كوبرى تقاطع الطريق الدائرى الإقليمى مع طريق (المناشى – الخطاطبة) على مسافة 10 كم شمال موقع الحادث.