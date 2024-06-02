الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بلعيد وعطية الله وكوناتيه الأقرب.. صفقات الأهلى فى الصيف

بلعيد
بلعيد

تسابق إدارة التعاقدات بنادى الأهلى الزمن، من أجل الانتهاء من التعاقد مع اللاعبين، الذين طلب الجهاز الفنى للقلعة الحمراء، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق بهم خلال الموسم القادم.

وطلب مارسيل كولر التعاقد مع مدافع سوبر وظهير أيسر ومهاجم بمواصفات خاصة، فى ظل تمسك محمد عبدالمنعم، مدافع الفريق، بالرحيل عن صفوف المارد الأحمر الصيف الحالى لخوض تجربة الاحتراف، وغياب على معلول، الظهير الأيسر، عن صفوف الفريق فترة طويلة للإصابة التى تعرض لها بقطع فى وتر أكيلس خلال مباراة الترجى فى ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا، واستقرار الأهلى على رحيل الفرنسى أنتونى موديست عن الفريق نهاية الشهر الجارى، وعدم تجديد عقده لمدة موسم آخر.

صفقات الأهلى خلال هذا الصيف

ودخل الأهلى فى مفاوضات متقدمة مع عدد من اللاعبين الأجانب للتعاقد معهم خلال الصيف الجارى، ويأتى على رأس هؤلاء اللاعبين الجزائرى زين الدين بلعيد، مدافع اتحاد العاصمة الجزائرى، الذى اقترب من ارتداء الفانلة الحمراء، بعدما وصلت المفاوضات بين الأهلى واللاعب وناديه لمراحلها النهائية.

كما دخل الأهلى فى مفاوضات مباشرة مع المهاجم البوركينى محمد كانوتى، مهاجم جروزنى الروسى السابق، للتعاقد معه لتدعيم هجوم الفريق بلاعب مميز، لن يكلف خزينة القلعة الحمراء أى أموال، لأن التعاقد سيكون عن طريق الانتقال الحر، بعد انتهاء عقد اللاعب مع ناديه بنهاية الموسم الجارى.

ويسعى الأهلى لاستغلال تواجد اللاعب مع منتخب بلاده فى القاهرة لخوض مباراة الجولة الثالثة مع منتخب مصر يوم الخميس القادم فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026، لعقد جلسة مع اللاعب، وإنهاء الاتفاق على راتبه السنوى ومدة التعاقد مع الأهلى.

فيما فتح الأهلى خط اتصال مع المغربى يحيى عطية الله، الظهير الأيسر لنادى سوتشى الروسى، للتعاقد معه خلال الصيف الجارى، لتدعيم مركز الظهير الأيسر، فى ظل إصابة معلول، ومن قبله محمد شكرى بقطع فى الرباط الصليبى، وعدم خبرة كريم الدبيس، ويرغب الأهلى فى الانتهاء من التعاقد مع يحيى عطية الله قبل خطفه من قبل أحد الاندية الخليجية التى ترغب فى التعاقد مع اللاعب.

صفقات الاهلى خلال هذا الصيف الاهلى يقترب من التعاقد مع بلعيد الاهلى يقترب من التعاقد مع يحيى عطية الاهلى يقترب من التعاقد مع محمد كانوتى صفقات الأهلي الصيفية اصابة على معلول ورحيل موديست

مواد متعلقة

كيف تحولت علاقة الحب بين شيكابالا وإمام عاشور إلى حرب كلامية؟

التتويج باللقب الـ12 يؤهل الأهلى للمشاركة ببطولتين وحصد 200 مليون جنيه

إذا غاب محمد عبدالمنعم.. مَن يدافع عن الأهلى فى نهائى إفريقيا؟

استاد القاهرة يكشف موعد فتح البوابات قبل مباراة الزمالك ونهضة بركان

كاماكو حكمًا لمواجهة مصر وبوركينا فاسو فى تصفيات كأس العالم

أسباب غياب محمد الشناوى عن موقعة بلدية المحلة وتفاصيل جلسته مع كولر

تفاصيل ثورة الخطيب ضد اتحاد الكرة عقب مباراة الأهلى وبلدية المحلة

بعد لقاء زد.. سموحة يتقدم بشكوى لاتحاد الكرة ضد الحكمين محمود ناجى والحنفى

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

وزير المالية للنواب: المواطن يتحمل 15% من تكلفة رغيف الخبز المدعم بعد الزيادة الأخيرة

ظهرت الآن| نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم فقط 2024

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

"المصيلحى": دراسة طرح خبز مدعم بسعر 125 قرشًا لغير حاملى بطاقات التموين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

الضغط يتصاعد على نتنياهو لوقف الحرب غزة.. احتجاجات داخلية وغضب دولي متزايد

بعد التهديدات بالاستقالة.. مجلس الحرب الإسرائيلى يوافق على اتفاق الهدنة فى غزة

بعد مبادرة بايدن لوقف إطلاق النار.. كيف سيتلاعب نتنياهو هذه المرة؟