بلعيد وعطية الله وكوناتيه الأقرب.. صفقات الأهلى فى الصيف

تسابق إدارة التعاقدات بنادى الأهلى الزمن، من أجل الانتهاء من التعاقد مع اللاعبين، الذين طلب الجهاز الفنى للقلعة الحمراء، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق بهم خلال الموسم القادم.

وطلب مارسيل كولر التعاقد مع مدافع سوبر وظهير أيسر ومهاجم بمواصفات خاصة، فى ظل تمسك محمد عبدالمنعم، مدافع الفريق، بالرحيل عن صفوف المارد الأحمر الصيف الحالى لخوض تجربة الاحتراف، وغياب على معلول، الظهير الأيسر، عن صفوف الفريق فترة طويلة للإصابة التى تعرض لها بقطع فى وتر أكيلس خلال مباراة الترجى فى ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا، واستقرار الأهلى على رحيل الفرنسى أنتونى موديست عن الفريق نهاية الشهر الجارى، وعدم تجديد عقده لمدة موسم آخر.

صفقات الأهلى خلال هذا الصيف

ودخل الأهلى فى مفاوضات متقدمة مع عدد من اللاعبين الأجانب للتعاقد معهم خلال الصيف الجارى، ويأتى على رأس هؤلاء اللاعبين الجزائرى زين الدين بلعيد، مدافع اتحاد العاصمة الجزائرى، الذى اقترب من ارتداء الفانلة الحمراء، بعدما وصلت المفاوضات بين الأهلى واللاعب وناديه لمراحلها النهائية.

كما دخل الأهلى فى مفاوضات مباشرة مع المهاجم البوركينى محمد كانوتى، مهاجم جروزنى الروسى السابق، للتعاقد معه لتدعيم هجوم الفريق بلاعب مميز، لن يكلف خزينة القلعة الحمراء أى أموال، لأن التعاقد سيكون عن طريق الانتقال الحر، بعد انتهاء عقد اللاعب مع ناديه بنهاية الموسم الجارى.

ويسعى الأهلى لاستغلال تواجد اللاعب مع منتخب بلاده فى القاهرة لخوض مباراة الجولة الثالثة مع منتخب مصر يوم الخميس القادم فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026، لعقد جلسة مع اللاعب، وإنهاء الاتفاق على راتبه السنوى ومدة التعاقد مع الأهلى.

فيما فتح الأهلى خط اتصال مع المغربى يحيى عطية الله، الظهير الأيسر لنادى سوتشى الروسى، للتعاقد معه خلال الصيف الجارى، لتدعيم مركز الظهير الأيسر، فى ظل إصابة معلول، ومن قبله محمد شكرى بقطع فى الرباط الصليبى، وعدم خبرة كريم الدبيس، ويرغب الأهلى فى الانتهاء من التعاقد مع يحيى عطية الله قبل خطفه من قبل أحد الاندية الخليجية التى ترغب فى التعاقد مع اللاعب.