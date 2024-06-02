الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ مطروح يودع حجاج الجمعيات الأهلية قبل مغادرتهم الأراضى المقدسة (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

ودع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، من أمام مبنى ديوان عام المحافظة، حجاج قرعة الجمعيات الأهلية من أبناء المحافظة الذين غادروا المدينة إلى مطار القاهرة الدولى، متجهين إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، بحضور المهندس حسين السنينى، السكرتير العام المساعد، والدكتورة دار السلام حسين أحمد، مدير التضامن الاجتماعي.

 

_ مناسك الحج

وحرص محافظ مطروح على مصافحة الحجاج وتهنئتهم بأداء مناسك الحج هذا العام، متمنيًا لجميع الحجاج أن يتقبل الله منهم، والتمتع بالرحلة المباركة والعودة إلى الوطن بأمن وسلام وتم توزيع المصاحف على جميع الحجاج. 

_ ٢ أتوبيس لنقل الحجاج

وأشار محافظ مطروح إلى أنه تم توفير ٢ أتوبيس لنقل الحجاج من محافظة مطروح إلى  مطار القاهرة، مؤكدا تواصله المستمر مع البعثة الرسمية لحجاج المحافظة للتأكد من توافر كل سبل الرعاية خاصة توفير الرعاية الكاملة لكبار السن وتذليل كل العقبات التي قد تواجههم لحين عودتهم سالمين إلى وطنهم، مطالبًا الحجاج بالالتزام بقواعد وسلوكيات الحج، والدعاء لمصر الغالية بأن يديم عليها الأمن والاستقرار والتقدم.

_ حجاج الجمعيات الأهلية

وأكدت  الدكتورة دار السلام حسين، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، أن عدد حجاج الجمعيات الأهلية للتضامن الاجتماعي بالمحافظة لهذا العام بلغ ٩٠ حاجا وتم العمل على توفير كل سبل الراحة لهم وتذليل كل العقبات خلال رحلة سفرهم.

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