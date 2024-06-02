الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المرصد العربى لحقوق الإنسان يحذر من تصنيف الاحتلال الإسرائيلى "الأونروا" منظمة إرهابية

المرصد العربي لحقوق
المرصد العربي لحقوق الإنسان

حذر المرصد العربي لحقوق الإنسان من خطورة محاولات كيان الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بأنها "منظمة إرهابية"، وتجريم أنشطتها، ورفع الحصانة عن موظفيها، مؤكدًا أن هذه المحاولات والمساعي تتنافى مع كل المواثيق والأعراف الدولية وحقوق الإنسان، كما تمثل جريمة حرب جديدة ضد الشعب الفلسطيني.

 القرار يهدد حياة 6.4 مليون لاجئ فلسطيني

وطالب المرصد العربي لحقوق الإنسان، في بيان له، المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بتكثيف جهودها للحيلولة دون تنفيذ هذه الجريمة التي تهدد حياة قرابة 6.4 مليون لاجئ فلسطيني، منهم مليونا لاجئ في قطاع غزة يتعرضون لعدوان وحرب إبادة جماعية لمدة أكثر من سبعة أشهر متواصلة، مشددًا على ضرورة أن تضطلع هذه المنظمات بمسئولياتها لحماية منظمات الإغاثة وموظفيها، وخاصة وكالة "الأونروا"، لما تشكله من أهمية كبرى للشعب الفلسطيني.

 

إسرائيل تطالب "الأونروا" بإخلاء مقراتها بالقدس

وكانت السلطات الإسرائيلية قد طالبت وكالة "الأونروا"، الخميس، بإخلاء مقرها الرئيس في حي الشيخ جراح شرقي القدس في غضون 30 يومًا، بداعي "استخدام الأرض دون موافقة دائرة أراضي إسرائيل".

إضافة إلى إصدار أوامر إخلاء مقر الوكالة في القدس بمساحة 36 ألف متر مربع، طلبت "سلطة الأراضي" في إسرائيل من "الأونروا" دفع غرامة بقيمة 27.1 مليون شيكل (7.32 مليون دولار) بزعم استخدام المكان، خلال السنوات الماضية بشكل غير قانوني على مدى السنوات السبع الماضية (إيجار متأخر)، إضافة إلى دفع رسوم استخدام سنوية حتى يتوقف الاستخدام الفعلي.

وقال الإعلام الإسرائيلي إن إدارة أراضي إسرائيل بعثت رسالة إلى الأونروا بعد الموافقة على طلب وزير الإسكان يتسحاق جولدكنوبف، بطرد الوكالة الأممية.

المرصد العربي لحقوق الإنسان حقوق الانسان الإحتلال الإسرائيلي صنيف الأونروا منظمة إرهابية جريمة حرب

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