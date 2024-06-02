الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بحضور البلشى والزناتى.. تسليم تأشيرات بعثة الصحفيين قبل سفرها للأراضى المقدسة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين احتفالية لشرح مناسك الحج وتسليم التأشيرات لبعثة النقابة المتوجهة للأراضي المقدسة بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشى وحسين الزناتى، وكيل النقابة رئيس لجنة الحج والعمرة. 

واستضافت اللجنة خلال الاحتفالية الدكتور رمضان عبدالرازق ،عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، لشرح المناسك للزملاء والرد على استفساراتهم والتعرف علي تفاصيل البرنامج المقرر خلال الرحلة.

وفي كلمته لهم أعرب النقيب البلشى عن جهود النقابة من خلال لجنة الحج والعمرة لتقديم كل التيسيرات المتاحة لخدمة الزملاء خلال الرحلة والعمل على راحتهم.

وأوضح الزناتى أن النقابة أنهت إجراءات منح التأشيرات التي قررتها السفارة السعودية لكل الزملاء الذين تقدموا إليها لهذا العام بالإضافة إلى الرحلة التي نظمتها بنفسها بأسعار أقل بكثير بالمقارنة بمثيلاتها من البرامج خارج النقابة.

في نهاية اللقاء، قام الزناتي بتسليم التأشيرات والهدايا الرمزية لحجاج بعثة النقابة متمنيا لهم  العودة بسلامة الله إلى أرض الوطن.

لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين نقابة الصحفيين الصحفيين الحج أداء مناسك الحج

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