يبتكر اللصوص الكثير من الحيل الذكية ليتمكن من السرقة بكل سهولة، ليكتشف البعض انه تعرض لعملية السرقة دون معرفة الطريقة، ويكتشفوا انهم ساهموا في مساعده اللصوص على السرقة وتطويرها ايضا.

وعلى صعيد القبض على تشكيل عصابي متخصص في سرقة السيارات، أقر عاطلان أمام جهات التحقيق بالقاهرة، بتكوينهما تشكيل عصابي، تخصص في سرقة السيارات في منطقة الخليفة، وأقرا أنهما نفذا 4 جرائم سرقة، وقد أمرت جهات التحقيق بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات فيما ارتكبوه من جرائم.

وأضاف المتهمان في اعترافاتهما أنهما قاما بتنفيذ جرائمهما عن طريق استخدام إسلوب ما يسمى بالمفتاح المصطنع، حيث يقومان بسرقة البطاريات والسيارات وأنهما باعا حصيلة المسروقات بثمن بخس إلى عميل اتفقا معه على بيع المسروقات بمقابل مادي، وقد أرشد المتهمين عن كافة المسروقات.

ولحماية ممتلكاتك، يرصد موقع الدستور في تقريره مجموعة من النصائح التي تتضمن حماية السيارة من السرقة باستخدام مفتاح مصطنع، إليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

نفذتها «عصابة الخليفة».. كيف تحمي سيارتك من السرقة بالمفتاح المصطنع؟

1 - تركيب أجهزة إنذار وقفل مركزي بالسيارة.

2 - المحافظة على مفاتيح السيارة وعدم تركها عرضه للغير.

3 - عدم ترك باب السيارة أو فتحة السقف مفتوحة.

4 - تأكد من إحكام غلق النوافذ والتأكد من إغلاق أبواب السيارة.

5 - عدم ترك السيارة في مكان مظلم أو مكان نائٍ.

6 - استخدم أقفال إضافية متل قفل عجلة القيادة وقفل الدوسات.

7 - عدم ترك أي أشياء ثمينة داخل السيارة، مثل الهواتف الذكية أو الحقائب أو الأموال بصورة واضحة.

8 - استخدام تقنية GPS بالسيارة.

9 - تركيب نظام الأموبليزر بالسيارة لعدم تشغيلها إلا بالمفتاح الأصلي.

10 - استخدم الجراجات واترك السيارة في مكان مراقب بالكاميرات.