الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بشرى سارة من "الزراعة" بشأن عدد منافذها الثابتة

الدكتور سعيد صالح
الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة

كشف الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة ومسئول منافذ البيع بوزارة الزراعة، عن زيادة عدد المنافذ الثابتة إلى 300 منفذ، بنهاية العام الجاري، لبيع ما يقرب من 200 سلعة في جميع المحافظات، بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق من 20 إلى 50%. 

وأضاف الدكتور سعيد صالح، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "dmc"، أن الدولة حرصت على زيادة عدد المنافذ الثابتة على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار منخفضة. 

تعرف على أماكن التخفيضات على اللحوم والسلع

وأشار مستشار وزير الزراعة،  إلى أن وزارة الزراعة لديها العديد من مزارع الإنتاج الحيواني على مستوى الجمهورية، إذ أنشأت نقاط ارتكاز حتى تغطي أكثر حيز على مستوى الجمهورية.

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