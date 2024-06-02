بشرى سارة من "الزراعة" بشأن عدد منافذها الثابتة

كشف الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة ومسئول منافذ البيع بوزارة الزراعة، عن زيادة عدد المنافذ الثابتة إلى 300 منفذ، بنهاية العام الجاري، لبيع ما يقرب من 200 سلعة في جميع المحافظات، بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق من 20 إلى 50%.

وأضاف الدكتور سعيد صالح، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "dmc"، أن الدولة حرصت على زيادة عدد المنافذ الثابتة على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار منخفضة.

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وأشار مستشار وزير الزراعة، إلى أن وزارة الزراعة لديها العديد من مزارع الإنتاج الحيواني على مستوى الجمهورية، إذ أنشأت نقاط ارتكاز حتى تغطي أكثر حيز على مستوى الجمهورية.