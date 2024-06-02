محافظ الوادي الجديد: إنذار الشركات المكلفة بسرعة الانتهاء من أعمال مشروع العاصمة الإدارية

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال التشطيبات الجارية بمقر مشروع العاصمة الإدارية للمحافظة، يرافقه المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والسيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وعددٌ من التنفيذيين المعنيين.

وشدّد محافظ الوادي الجديد على إنذار الشركات لإنهاء الأعمال طبقًا للخطة التنفيذية للمشروع، مُوجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية، والتوسع في الزراعات بالمساحات الفضاء، والتنسيق بين الجهات المختلفة؛ لمراعاة التنسيق العام للموقع وإعادة الشيء لأصله عقب انتهاء الأعمال.

تفاصيل مشروع العاصمة الإدارية في محافظة الوادي الجديد

وكان محافظ الوادي الجديد، قد أوضح أن العاصمة الإدارية بالوادي الجديد مقامة على مساحة 101 فدان بمدينة الخارجة في الوادي الجديد، وتعمل بالطاقة الشمسية، وتضم أكبر مجمع حكومي للمديريات التابعة للوزارات المختلفة، وتعتمد على استخدام كافة أساليب التحول الرقمي في خدماتها.

وأشار المحافظ أنه سيتم ربط العاصمة الادارية بالمحافظة بالعاصمة الإدارية الكبرى بالقاهرة، مؤكدا أن العاصمة الإدارية في الوادي الجديد تضم أكبر مجمع حكومي مميكن وتجمع للبنوك ومختلف المؤسسات الخدمية، بالإضافة إلى أول مدينة رياضية نموذجية، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإقامة مجمعات حكومية مميكنة مجهزة بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل أسرع وأفضل في جميع المجالات

العمل استمر في العاصمة الإدارية في الوادي الجديد لأكثر من 36 شهرا

وأكد المحافظ: إن العمل استمر في العاصمة الإدارية في الوادي الجديد لأكثر من 36 شهرا، حيث انطلق العمل في يونيو عام 2020 لإنشاء العاصمة الإدارية، بعدما تم اختيار الموقع شمال مدينة الخارجة في الوادي الجديد على مساحة 101 فدان منها 38 فدانا للمرحلة الأولى، وبتكلفة تبلغ 400 مليون جنيه، من إجمالي تكلفة تصل إلى مليار جنيه.

وتشمل المرحلة الأولى مباني للجهات الحكومية ومباني للأنشطة التجارية ومبني للتعامل مع الجمهور وشبكة الطرق والمرافق، وتم استغلال المنطقة جنوب شرق مسجد الرحمن الرحيم على أول الطريق الدائري، لإنشاء مشروعات صيانة وخدمات سيارات وكافتيريا، بالإضافة إلى زراعة 1600 شجرة لتوفير الظل وإضفاء مظهر جمالي، وزراعة سور شجري من أشجار الماهوجني يحيط بحديقة 30 يونيو والعاصمة الإدارية، كما تم الانتهاء من إنشاء الطريق بطول 1500 متر لربط العاصمة بوسط المدينة وفتح آفاق تنموية جديدة بالمنطقة.

