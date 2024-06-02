الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

%40 نموًا بإجمالي مساحات الأراضي المخصصة للقطاع الصناعي خلال 2023/2024

اجتماع
اجتماع

عقدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بمقر الجمعية برئاسة محمد هنو، لبحث مطالب المستثمرين بالمحافظة، واستعراض آليات عمل الهيئة نحو تحقيق دورها الداعم للقطاع الصناعى وتوجهاتها المستقبلية ومناقشة أهم التيسيرات والإنجازات التى تم تقديمها لخدمة المجتمع الصناعي، وذلك فى ضوء توصيات وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، الخاصة بالتواصل المستمر مع مجتمع الأعمال الصناعي.

 

 

شهد الاجتماع الدكتور محمد محرم نائب رئيس الجمعية، والمهندس مجدي الصيصا رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، وعدد من قيادات الهيئة ورجال الأعمال والمهتمين بالشأن الصناعى بالإسكندرية.

 

وخلال عرض تقديمي تناولت الدكتورة  ناهد يوسف بالشرح دور الهيئة التنموى والداعم للقطاع الصناعى فى ظل استراتيجية عمل الوزراة، وكذا آليات التخصيص المرتبطة بالأراضى الصناعية، كاشفةً عن تحقيق نمو يدور حول نسبة 40% لإجمالى مساحات الأراضى المخصصة للقطاع الصناعى خلال العام 2023/2024 مقارنة بإجمالى المساحات الأراضى المخصصة للقطاع الصناعى خلال العام 2022/2023.

 

وأشارت إلى قيام الهيئة بتقديم العديد من الحوافز والتيسيرات، ومن أهمها خفض تكاليف دراسة الطلب، وإلغاء مقابل تقديم العروض، وخفض جدية حجز الأراضى الصناعية من ١٠٠ ألف جنيه ليصبح ١٠% من إجمالى ثمن الأرض المخصصة من خلال الخريطة الإستثمارية، والإعفاء من تقديم خطاب ضمان بنكي لإثبات الجدية، كما يتم الاكتفاء بتقديم نظام مبسط لملامح المشروع بدلًا من تقديم دراسة كاملة تفصيلية، والإعفاء من تقديم خطاب الإستعلام الائتماني والملاءة المالية.

 

وحول دعم قطاع المشروعات الصغيرة أفادت رئيس الهيئة، بأن وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أقامت عدد ١٦ مجمعا صناعيا بـ١٥ محافظة مما ساهم فى إتاحة ٤٨٠٨ وحدة صناعية مجهزة بشكل تام للمستثمرين ورواد الأعمال لافتة إلى توافر نسبة ٦٣% من تلك الوحدات الصناعية بمحافظات #الصعيد، وذلك لدعم معدلات التنمية الصناعية بأقاليم الصعيد.

 

وفيما يتعلق بمنظومة خدمات التراخيص والسجل الصناعي والتيسيرات الخاصة بها فقد تناولت ناهد يوسف، جهود الهيئة نحو التحول الرقمي والميكنة الإجرائية لخدماتها في هذا الشأن، تمهيدًا لتقديمها أونلاين وعلى أساس مرحلى، وقد كان آخر التطورات فى هذا السياق، الإنتهاء من التعاقد مع شركة We للاتصالات لتطوير سيرفرات الهيئة على نحو مؤمن للتوسع في تقديم خدمات مميكنه للمستثمر، ولاستخراج التراخيص وغيرها، مؤكدةً على سعي الهيئة بالتوازى مع مشروع التحول الرقمى إلى التطوير والتحديث المستمر لفروعها الإقليمية بالمحافظات والتي بلغت ٣١ فرع ومكتب على مستوى الجمهورية تيسيرًا على المستثمرين.

 

 إمكانية سداد صاحب المنشأة الصناعية لرسوم المتابعة السنوية

وقالت إنه في إطار تبسيط إجراءات التراخيص للمستثمر فقد تم التنسيق مع كلًا من الحماية المدنية وشئون البيئة لعقد لجنة دائمة تنعقد أسبوعيًا للنظر في طلبات  المستثمرين لسرعة إصدار الموافقات اللازمة، وأوضحت أنه جارى العمل الآن بالتعاون مع مركز بحوث البناء على عمل كود مصغر للحريق خاص بالنشاط الصناعي بدلًا عن الكود العام، وذلك أيضًا فى سياق المزيد من التيسير على السادة المستثمرين بالقطاع الصناعى، مرحبة بالتعاون ومشاركة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية في هذا الشأن.

 

وأضافت رئيس الهيئة، أن من ضمن التيسيرات التى تم إقرارها، هو إمكانية سداد صاحب المنشأة الصناعية لرسوم المتابعة السنوية كل ثلاث أو خمس سنوات بدلًا من التردد على الهيئة كل عام.

txt

وزير التجارة يبحث مع رئيس صندوق التنمية الحضرية سبل تحقيق التنمية الصناعية بمنطقة الحرف

txt

سيطرة على حريق مصنع فى بدر دون إصابات.. رئيسة التنمية الصناعية تتفقد الموقع

وصرحت الدكتورة ناهد أن الهيئة قامت مؤخرًا بزيادة عدد مكاتب الاعتماد إلى ١٤ مكتب وبيت خبرة لخدمات إصدار التراخيص الصناعية بهدف تغطية النطاق الجغرافي لكافة المحافظات، ولتوسيع دائرة الاختيار أمام المستثمر وتيسيرًا عليه في استخراج التراخيص الصناعية في أسرع وقت ممكن.

 

من جانبه أكد رئيس الجمعية بأن جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية تعمل على تشجيع الاستثمار الصناعى، ولديها مشروع كبير لدعم المستثمر الصغير، حيث لدى الجمعية ٥.٥ مليار جنيه محفظة تمويلية، وتسعى لدعم وإقراض المشروعات الصغيرة الناشئة، موضحًا أن الجمعية تواصل توسعاتها في جميع محافظات الجمهورية لخدمة رواد الأعمال من خلال ١٢٠ فرع ب ١٩ محافظة  وتسعى لفتح قنوات اتصال مع كبار المسؤولين لحل مشاكل المستثمرين مؤكدًا على الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين فرع الهيئة والجمعية تجتمع دوريًا لحل مشاكل مستثمري المحافظة أولًا بأول.

الهيئة العامة للتنمية الصناعية الخريطة الاستثمارية الأراضي المخصصة الصناعية مساحات الأراضي لجنة الصناعة المستثمرين مجتمع الأعمال الصناعي

مواد متعلقة

سيطرة على حريق مصنع فى بدر دون إصابات.. رئيسة التنمية الصناعية تتفقد الموقع

وزير التجارة يبحث مع رئيس صندوق التنمية الحضرية سبل تحقيق التنمية الصناعية بمنطقة الحرف

الأكثر قراءة

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن تجاوز الحد الأقصى للسرعة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

ظهرت الآن| نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم فقط 2024

أولويات نتنياهو تعرقل خطط إيقاف الحرب فى غزة.. ماذا يحدث خلف الكواليس؟

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

قرب مقر الكنيست الإسرائيلي.. إندلاع 6 حرائق بالقدس المحتلة جراء رشقات صاروخية

بعد عودة حماس لشمال غزة.. الإحباط يسيطر على جنود جيش الاحتلال

الضغط يتصاعد على نتنياهو لوقف حرب غزة.. احتجاجات داخلية وغضب دولى متزايد