قال الدكتور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، إنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية، مؤكدًا أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية آخر الأسبوع الجاري، لافتًا الي أنه يتم الانتهاء من رصد الدرجات والمراجعة الأخيرة للدرجات، وكذلك إضافة درجات الفصل الدراسي الأول مع الفصل الدراسي الثاني، وذلك تمهيدًا للانتهاء من كافة أعمال رصد الدرجات.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أنه من المقرر إعلان النتيجة نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بعد اعتمادها من اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر لعام 2024

تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الاحمر أعمال التقدير والتصحيح لأوراق الإجابة، وذلك بمقار لجان تقدير الشهادة الإعدادية بمبني مدرسة محمد الطيب التجريبية للنصف الثاني من العام الدراسي، حيث تتم أعمال التصحيح لجميع المواد.

وأجري الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم بالبحر الاحمر جوله تفقديه لأعمال التصحيح بكنترول الشهادة الإعدادية، حيث أشاد وكيل تعليم البحر الاحمر بالجهد المبذول من قبل جميع المعلمين داخل لجان التقدير، وانتظامهم في العمل داخل اللجان، مؤكدًا على ضرورة مراعاة الدقة والإنضباط في العمل تجنبًا للأخطاء لصالح جميع الطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر 2024

وأكد منير على عدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب، موجهًا بالإلتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، بالإضافة الي التأكيد على عدم إستخدام الهاتف المحمول والتدخين داخل اللجان، وإتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان، مع الإهتمام بنظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

نتيجة الشهادة الإعدادية البحر الأحمر 2024

وأوضح أنه تم وضع تعليمات الخاصة بأعمال الكنترول، وتوفير نماذج الإجابة لكل مادة، حيث قام بمراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التصحيح، ورصد كل جزئيات الأسئلة، وكذلك تفقيط الدرجات بصورة واضحة على كراسات الإجابة.

وتابع وكيل تعليم البحر الأحمر، أن لجان التقدير بدأت أعمالها اليوم وتستمر حتى الإنتهاء من جميع كراسات الإجابة، ثم تتولى بعدها لجنة النظام والمراقبة أعمالها من حيث الرصد الورقي والالكتروني والمراجعات النهائية، واستخراج النتائج تمهيدًا لتجهيز النتيجة للإعتماد من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، مؤكدًا انه سيتم اعلان النتيجة خلال ايام عقب انتهاء أعمال التصحيح والرصد.

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