الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر لعام 2024

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، إنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية، مؤكدًا أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية آخر الأسبوع الجاري، لافتًا الي أنه يتم الانتهاء من رصد الدرجات والمراجعة الأخيرة للدرجات، وكذلك إضافة درجات الفصل الدراسي الأول مع الفصل الدراسي الثاني، وذلك تمهيدًا للانتهاء من كافة أعمال رصد الدرجات.

ظهرت الآن| نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم فقط 2024

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أنه من المقرر إعلان النتيجة نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بعد اعتمادها من اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر لعام 2024

تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الاحمر أعمال التقدير والتصحيح لأوراق الإجابة، وذلك بمقار لجان تقدير الشهادة الإعدادية بمبني مدرسة محمد الطيب التجريبية للنصف الثاني من العام الدراسي، حيث تتم أعمال التصحيح لجميع المواد.

وأجري الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم بالبحر الاحمر جوله تفقديه لأعمال التصحيح بكنترول الشهادة الإعدادية، حيث أشاد وكيل تعليم البحر الاحمر بالجهد المبذول من قبل جميع المعلمين داخل لجان التقدير، وانتظامهم في العمل داخل اللجان، مؤكدًا على ضرورة مراعاة الدقة  والإنضباط في العمل تجنبًا للأخطاء لصالح جميع الطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر 2024

وأكد منير على عدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب، موجهًا بالإلتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، بالإضافة الي التأكيد على عدم إستخدام الهاتف المحمول والتدخين داخل اللجان، وإتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان، مع الإهتمام بنظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

نتيجة الشهادة الإعدادية البحر الأحمر 2024

وأوضح أنه تم وضع تعليمات الخاصة بأعمال الكنترول، وتوفير نماذج الإجابة لكل مادة، حيث قام بمراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التصحيح، ورصد كل جزئيات الأسئلة، وكذلك تفقيط الدرجات بصورة واضحة على كراسات الإجابة.

وتابع وكيل تعليم البحر الأحمر، أن لجان التقدير بدأت أعمالها اليوم وتستمر حتى الإنتهاء من جميع كراسات الإجابة، ثم تتولى بعدها لجنة النظام والمراقبة أعمالها من حيث الرصد الورقي والالكتروني والمراجعات النهائية، واستخراج النتائج تمهيدًا لتجهيز النتيجة للإعتماد من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، مؤكدًا انه سيتم اعلان النتيجة خلال ايام عقب انتهاء أعمال التصحيح والرصد.

قد يهمك أيضا..

وزارة التربية والتعليم نتيجة الشهادة الاعدادية البحر الاحمر الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية البحر الأحمر نتيجة

مواد متعلقة

تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

"حياة كريمة" تعلن بدء المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بالبحر الأحمر

المدارس المصرية اليابانية بالغردقة تبدأ المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين للالتحاق بها

لمجابهة الكوارث والأزمات.. البحر الأحمر تستعد لـ"صقر 129"

المراكز الدعوية بمساجد البحر الأحمر تطوع التكنولوجيا لخدمة الدين وتصحيح المفاهيم

نتيجة الشهادة الإعدادية البحر الأحمر 2024.. كل ماتريد معرفته

ارتفاع نسبة إشغالات الفنادق لـ80% وإقبال كبير على شواطئ الغردقة (صور)

ميناء سفاجا يستقبل 63 ألف طن قمح روماني

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

"المصيلحى": دراسة طرح خبز مدعم بسعر 125 قرشًا لغير حاملى بطاقات التموين

ظهرت الآن| نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم فقط 2024

عاجل| وزير المالية للنواب: المواطن يتحمل 15% من تكلفة رغيف الخبز المدعم بعد الزيادة الأخيرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

بعد مبادرة بايدن لوقف إطلاق النار.. كيف سيتلاعب نتنياهو هذه المرة؟

ضغوط مصرية على إسرائيل وحماس لوقف الحرب.. اتفاق الهدنة ينتظر اللمسات النهائية

"كوخاف هيرمس 900".. سقوط أقوى مُسيّرات الاحتلال الإسرائيلى يهدد عملياته فى لبنان