محافظ القاهرة: انتظام صرف الخبز المدعم دون شكاوى.. وتكثيف الحملات على المخابز

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، انتظام عمليات صرف الخبز المدعم للمواطنين بكل مخابز القاهرة بعد القرارات الوزارية الجديدة، موجهًا مديرية التموين بالقاهرة بتكثيف حملات المرور الدوري على المخابز وبقالي التموين ومستودعات الدقيق التي تقوم بصرف الدقيق للمخابز وللمواطنين على بطاقة الدعم.

ووجَّه محافظ القاهرة، مدير مديرية التموين بقيام كل الأجهزة الرقابية بالمديرية بمتابعة عمليات صرف الخبز ميدانيًا، وحل أي مشاكل قد تواجه المواطنين.

انتظام صرف الخبز

وأشار محافظ القاهرة إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لم تتلق أي شكاوى من المواطنين بشأن انتظام صرف الخبز، وأن العمل في كل المخابز يسير كالمعتاد في صرف حصة المواطن، سواء ليوم أو ثلاثة أيام، دون أي تغير في حصة المواطن على البطاقة التموينية بالأسعار والأوزان المقررة.

وأكد أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على تلقي بلاغات المواطنين عن أي مخالفات على مدار 24 ساعة، عن طريق الخط الساخن 15496؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور.