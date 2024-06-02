إنشاء تحالف شركاء جامعة الدول العربية للعمل التنموي المستدام

صدق المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على إنشاء تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة بموجب قراره خلال انعقاد دورته العادية، يعد التحالف مجموعة عمل غير ربحية تضم شركاء إقليميين ودوليين من القطاع الخاص، ومؤسسات العمل التنموي، والمجتمع المدني، والمؤسسات الدولية والوطنية، ويعمل تحت مظلة اللجنة العربية رفيعة المستوى لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية وإدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي برئاسة السفيرة ندى العجيزي.

يضم التحالف نخبة من خبراء الوطن العربي، وهم رؤساء اللجان المهندس حسام صالح رئيس لجنة التكنولوجيا والتحول الرقمي، المهندس أحمد صبرة رئيس لجنة المدن المستدامة، الأستاذ عادل ياسين رئيس لجنة العلاقات العامة والتواصل ،المهندس روحي العربي رئيس لجنة منظمات المجتمع المدني،المهندس ضياء رجب رئيس لجنة التكنولوجيا المالية،الدكتور سامح كامل رئيس لجنة الشباب،المهندس هشام العيسوي رئيس لجنة التصميم والإبداع.

في كلمته، قال المهندس روحي العربي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية ورئيس لجنة منظمات المجتمع المدني بالتحالف: "تلعب لجنة منظمات المجتمع المدني في التحالف دورًا حيويًا في تعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والشركاء الآخرين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. نسعى من خلال هذه اللجنة إلى تسهيل تبادل الأفكار والخبرات وتعزيز الشراكات وعمل بروتوكولات فعّالة لدعم الابتكار والإبداع في المنطقة".

وأضاف مصطفى عثمان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بمؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية والمنسق العام للتحالف: "يعكس دور التحالف التزامنا العميق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة موارد مشاريع الاستدامة في المنطقة العربية. نحن نؤمن بأن الشراكات الفعّالة والابتكار هما المفتاح لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، ونسعى من خلال تعزيز التعاون وتبادل الخبرات إلى دعم المشاريع التي تساهم في تحسين جودة الحياة للأجيال القادمة في العالم العربي".