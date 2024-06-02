توريد 340 ألف طن قمح للشون والصوامع بالمنيا

أعلنت مديرية التموين بمحافظة المنيا، عن استمرار الشون والصوامع، في استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2024، حيث تم توريد 340204 طنًا و787 كيلوجرامًا، من الأقماح منذ بدء الموسم، وذلك من خلال 42 موقعًا تخزينيًا تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كل الطاقة الإنتاجية من المحصول.

من جهته، شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على ضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين، مكلفًا رؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع مديرية التموين وكل الأجهزة المعنية، لمتابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانيًا لتذليل كل العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع، مشيرًا إلى أن نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة بلغت 216 ألف فدان لهذا العام.

تكثيف حملات الرقابة

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التموين بالمنيا، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على كل الجهات التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون، بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين، مع تفعيل قانون حظر نقل أي كميات من القمح خارج حدود المحافظة إلا بتصريح من مديرية التموين ومصادرة الكميات المضبوطة وتحرير محضرًا للسيارات المخالفة للقانون بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح المهندس عبدالباسط عبدالنعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أعمال التوريد بدأت منذ الإثنين 15 أبريل الماضي وتستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، لافتًا إلى المتابعة الدورية لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة، فضلًا عن تذليل جميع العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، وفقًا للقواعد والاشتراطات اللازمة وحفاظًا على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

يذكر أن محافظ المنيا، كان قد سبق وأكد خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للقمح، على إزالة جميع المعوقات وتسهيل عملية توريد القمح للشون والصوامع بمراكز المحافظة التسعة.