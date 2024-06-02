ضبط 20 طن لحوم فاسدة بالجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين، مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شدد محافظ الجيزة، على تكثيف الحملات والقوافل البيطرية؛ لمواجهة الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية والحفاظ عليها كونها مصدر دخل كبير للمربين خاصة الصغار منهم.

جهود الطب البيطري في الجيزة خلال مايو

جاءت تصريحات المحافظ خلال اطلاعه على تقرير مجهودات مديرية الطب البيطري خلال شهر مايو، والتي ضمت نتائج الحملات التي نفَّذتها مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع مباحث التموين والأحياء والمراكز والمدن وذلك في مجال التفتيش على اللحوم وتمشيط الأسواق؛ للتأكد من جودة وسلامة الأغذية بها قبل طرحها للمواطنين.

وأسفرت الحملات عن تحرير ٣٥ محضرًا وضبط ٢٠ طنًا و٨٣١ كجم مصنعات لحوم ومصنعات هياكل دواجن ومقطعات لحوم وكبدة وأسماك مملحة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

تحصين رؤوس الماشية

واستكملت محافظة الجيزة فعاليات الحملة القومية لتحصين ١٤٤٧١١ رأس ماشية ضد مرض "الجلد العقدي، الحمي القلاعية"، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ علي الثروة الحيوانية.

وسحبت عينات لعدد ٣٦ مزرعة للتأكد من خلوها من مرض أنفلونزا الطيور، وتحصين ٣٦٦٠٠ طائر بلقاح انفلونزا الطيور، كما تم تنفيذ زيارات منزلية استهدفت عدد ٢٣ منزلًا، إلى جانب استخراج ٣٢٠ تصريح ذبح لـ (٣٢٤) ألف طائر.

ونفَّذت قافلة علاجية مجانية بمركز ومدينة أبو النمرس بالتعاون مع الهيئة القبطية الانجيلية وعمل رش وتجريع وعلاج ٢٣١٠ رؤوس ماشية، إلى جانب تتظيم ٦١ ندوة إرشادية لتوعية المربيين عن كيفية الوقاية من الأمراض المشتركة وأهمية التحصين ومرض السعار، وذبح ١٣٢٧٠ رأس ماشية، وذبح ١٣١٧٩٨٠ طائرًا.

كما تم إجراء اختبارات بروسيلا بإجمالي ٣٢٠١ رأس ماشية، وتحصين ٣٢٥ رأس ماشية، وبالنسبة لاختبارات الدرن استهدفت ٢٧٤٤ أبقار وجاموس، ولقحت ٧٤٠ رأس ماشية، ومتابعات لـ ٥٤٨ رأس ماشية، وولادة ٣٦٣ رأسًا.

وفي مجال الترقيم والتسجيل، تم ترقيم ١٧٧٩رأس ماشية، إلى جانب تأمين ٣١٦ رأس ماشية.

وتمكنت جهود محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط مخزن به 3.5 طن هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الادمي بمنطقة كرداسة، وتم تحرير محضر بالواقعة، كما تم ضبط سيارة نقل مُحمَّلة بـ1.5 طن عجينة سجق وسجق غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر بالواقعة بإجمالي 5 أطنان مضبوطات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.