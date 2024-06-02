الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير التعليم العالى بجمهورية تشاد يستقبل وفد جامعة الإسكندرية

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى بجمهورية تشاد يستقبل وفد جامعة الاسكندري

استقبل الدكتور "توم ارديمى" وزير الدولة والتعليم العالي والتكوين المهنى بجمهورية تشاد، وفد جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس الجامعة، وذلك بمقر الوزارة، لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال التعليم العالى، فى إطار حرص الدولة المصرية على دعم الروابط المشتركة مع كل الدول الإفريقية، وتوسيع آفاق التعاون، وفى إطار العمل الاستراتيجى لدعم فرع جامعة الإسكندرية بانجامينا بجمهورية تشاد.

وفي بداية اللقاء، نقل الدكتور قنصوة تحيات الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى المصرى إلى نظيره التشادى.

 وأعرب وزير جمهورية تشاد عن خالص شكره لوزير التعليم العالى المصرى، وتقديره للدولة المصرية والدور العلمى والتنموي لفرع جامعة الإسكندرية بانجامينا، وجهود الجامعة المستمرة فى توسيع آفاق التعاون المشترك، وتقديم برامج متوافقة مع احتياجات دولة تشاد ومنطقة وسط وغرب إفريقيا خاصة فى مجال الزراعة والطب البيطري، ودعا إلى استمرار المبادرات المشتركة ومشاريع البحث وتوسيع البرامج التعليمية لتعزيز روابط التعاون لخلق مستقبل أكثر إشراقا، وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة لكلا البلدين.

من جهته، أكد الدكتور قنصوة حرص جامعة الإسكندرية على دعم فرعها بانجامينا لتقديم خدمة تعليمية مميزة لطلاب الفرع، موضحًا أن الفرع سيكون له دور تنويرى وتنموى، وبوابة جذب لطلاب منطقة وسط وغرب إفريقيا.

وأشار إلى أنه سيتم استحداث تخصصات جديدة بالفرع يحتاجها المجتمع بدولة تشاد والمنطقة مما يحافظ على استدامة الفرع ويكون جزءا من مسيرة التنمية، كما أشار إلى إمكانية فتح المجال لطلاب الفرع بتشاد للدراسة بالدرجات المزدوجة بين جامعة الإسكندرية وعدد من الجامعات العالمية، وكذلك اعتزام جامعة الإسكندرية افتتاح مركز طبي يكون نواة للتعاون في المجال الصحي والبرامج الطبية، لافتًا إلى هدف الجامعة فى تنمية الكوادر البشرية فى دولة تشاد لاستكمال أداء الرسالة العلمية هناك.

كما أكد حرص الجامعة على دعم الفرع أكاديميًا وعلميًا وفنيًا بما يعود بالأثر الإيجابى على دولة تشاد الشقيقة.

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وزير الدولة والتعليم العالي جمهورية تشاد وفد جامعة الإسكندرية الروابط المشتركة الدول الافريقية

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