الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لجنة طوارئ البلديات فى شمال غزة تعلن جباليا وبيت حانون منطقتين منكوبتين

جباليا
جباليا

أعلنت لجنة طوارئ البلديات في شمال غزة، جباليا وبيت حانون منطقتين منكوبتين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، وذلك وفق نبأ عاجل أوردته قناة القاهرة الإخبارية.

 تدمير 50 ألف وحدة سكنية وتجريف شبكات الصرف والطرقات

ونوهت لجنة طوارئ البلديات، بأنه تم تدمير 50 ألف وحدة سكنية وتجريف شبكات الصرف والطرقات بمعظم بلديات شمال القطاع.

الاحتلال دمر 35 بئرًا للمياه وعددًا كبيرًا من المدارس

وأشارت لجنة طوارئ البلديات إلى أن الاحتلال دمر 35 بئرًا للمياه، وعددًا كبيرًا من المدارس ومرافق أونروا، مشددًا على أن هناك مجاعة وشيكة تهدد شمال قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها برًا وبحرًا وجوًا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36.379 فلسطينيًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82.407 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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