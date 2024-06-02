الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز

وزير السياحة: حققنا طفرة غير مسبوقة واستقبلنا خلال 4 أشهر 5 ملايين سائح

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار أحمد عيسى

أعلن وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، عن تحقيق مصر معدلات نمو غير مسبوقة في قطاع السياحة، حيث استقبلت البلاد خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري 5 ملايين سائح، وهو الرقم الأعلى منذ عام 2010.

وأوضح عيسى أن هذا الإنجاز يعود إلى الجهود الدءوبة التي تبذلها الدولة المصرية لتنمية هذا القطاع الحيوي، حيث وضعت مصر السياحة على رأس أولوياتها.

 

أرقام قياسية في 2023

وشهد عام 2023 تحقيق مصر أرقام قياسية جديدة في أعداد السائحين، حيث وصل عدد الليالي السياحية والإيرادات إلى مستويات استثنائية، وتصدرت القاهرة قائمة المدن الأكثر استقبالًا للسياح، تلتها الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم.

 

الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم

استقبلت الغردقة 4 ملايين سائح في عام 2023، بينما استقبلت شرم الشيخ 3 ملايين سائح، ومرسى علم مليون سائح، وأشار عيسى إلى أن متوسط عدد الليالي التي يقضيها السائح في القاهرة أقل من باقي المدن الساحلية.

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مشروع رأس الحكمة

وأشاد عيسى بالتعاون المصري الإماراتي في مشروع رأس الحكمة، مؤكدًا أن الاستثمار الذي قام به الصندوق السيادي الإماراتي في الساحل الشمالي يُعد شهادة ثقة قوية في صناعة التطوير العقاري والفنادق والسياحة في مصر.

ويهدف المشروع إلى زيادة عدد الغرف المتاحة للإقامة في الساحل الشمالي، والحد من الموسمية التي تُعاني منها المنطقة.

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قطاع السياحة وزير السياحة استقبلت الغردقة 4 ملايين سائح شرم الشيخ الساحل الشمالى

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