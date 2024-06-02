الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 7 أطنان أسمدة زراعية محظور تداولها وتحرير 110 محاضر لمخابز بلدية بالبحيرة

ضبط أطنان أسمدة زراعية
ضبط أطنان أسمدة زراعية

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة محمد عبدالعال مدير المديرية، رقابتها المشددة بكل مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ عدة حملة حملات بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري،  وبمتابعة سمير البلكيمي وكيل المديرية.

وفي مراكز شبراخيت والمحمودية وبدر، تم ضبط مخبز تصرف في 4 شكائر دقيق بلدي مدعم، و5 مخابز أنتجت خبزًا غير مطابق للمواصفات، و4 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن، بالإضافة إلى ضبط 7 محلات جزارة للذبح خارج المجازر الحكومية، وكمية من السجائر لبيعها بأزيد من السعر الرسمي، كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين.

ضبط 7 أطنان أسمدة زراعية 

وفي حملات مماثلة بوادي النطرون وادكو وإيتاى البارود، تم ضبط 7 أطنان أسمدة زراعية محظور تداولها بالأسواق، و24 مخبزًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و15 مخبزًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 14 محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين. 

كما تمكنت إدارة تموين الرحمانية من ضبط 7 مخابز أنتجت خبز ناقص الوزن، و7 مخابز لإنتاجها خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 14 محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و8 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين، كما تم تحرير 5 محاضر لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تموين البحيرة تحرير محاضر لمختبز الدلنجات نهال بلبع محافظة البحيرة

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