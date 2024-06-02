الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة العالمية تحذر: 4 من بين كل 5 أطفال فى غزة لم يأكلوا لمدة يوم كامل

الصحة العالمية
الصحة العالمية

أكدت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية الدكتورة "مارجريت هاريس"، أن 4 من بين كل 5 أطفال لم يأكلوا لمدة يوم كامل مرة واحدة على الأقل، مشيرة إلى أن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى الناس في غزة قليلة للغاية لدرجة أن الأطفال يتضورون جوعا.

وجددت هاريس، حسب مركز إعلام الأمم المتحدة، النداء لإسرائيل لاحترام القانون الدولي فيما يتعلق بالمرور الآمن لمساعدات الإغاثة المنقذة للحياة في القطاع الذي مزقته الحرب.

وسلط مكتب تنسيق الشئون الإنسانية الضوء على خطر سوء التغذية القاتل والمجاعة بين الأفراد الأكثر ضعفا في غزة، وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية ينس لاركيه: "إنهم بالتأكيد لا يحصلون على القدر الذي يحتاجون إليه بشدة لمنع المجاعة، ومنع كل أنواع الفظائع، والمساعدات التي تدخل في الوقت الحالي قليلة للغاية".

وذكر مكتب تنسيق الشئون الإنسانية، أن جميع الشباب في غزة يتناولون الآن مجموعتين مختلفتين من الطعام يوميا، في حين أن توصية منظمة الصحة العالمية هي خمس مجموعات على الأقل، وتبين أن 7280 طفلا منهم يعانون من سوء التغذية الحاد، بمن فيهم 5604 يعانون من سوء التغذية الحاد المعتدل و1676 يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.

وقال "لاركيه" إن التزامات السلطات الإسرائيلية بموجب القانون الإنساني الدولي لتسهيل إيصال المساعدات لا تتوقف عند الحدود، ولا تتوقف عندما يتم إنزال المساعدات على بعد بضعة أمتار فقط عبر الحدود ثم يترك الأمر للعاملين في المجال الإنساني للقيادة عبر مناطق القتال النشطة، وهو ما لا يمكنهم القيام به. 

المعابر البرية لقوافل المساعدات الطريقة الوحيدة لإدخال المساعدات

وجدد المتحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التأكيد على أن المعابر البرية لقوافل المساعدات تظل الطريقة الوحيدة لإدخال المساعدات على نطاق واسع وبسرعة.. مشددا على الحاجة إلى المزيد من هذه المعابر البرية، وأن تكون آمنة لاستخدامها في استلام المساعدات عند وصولها.

وأكد "لاركيه" أن الصحة العالمية تواصل، جنبا إلى جنب، مع الشركاء والسلطة الصحية المحلية، تقديم خدمات إسعافية للأطفال الذين يعانون من أكثر أشكال سوء التغذية تهديدا للحياة. 

يشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي تمكن مع شركائه من الوصول إلى حوالي 60 ألف طفل دون سن الخامسة و22820 امرأة (حامل ومرضعة) وتزويدهم بما يكفي من المكملات الغذائية لمدة 15 يوما للمساعدة في تجنب سوء التغذية.

منظمة الصحة العالمية المساعدات الإنسانية مارجريت هاريس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية خطر سوء التغذية القاتل المجاعة سوء التغذية الحاد السلطات الإسرائيلية

مواد متعلقة

"الصحة العالمية": الوضع الصحى بغزة "كارثى".. والقصف الإسرائيلى بمحيط المستشفيات "غير قانونى"

الأكثر قراءة

"المصيلحى": دراسة طرح خبز مدعم بسعر 125 قرشًا لغير حاملى بطاقات التموين

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

ألاعيب نتنياهو وحكومته المتطرفة لعرقلة صفقة الهدنة.. ماذا يحدث خلف الكواليس؟

هنا تفاصيل الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

بعد مبادرة بايدن لوقف إطلاق النار.. كيف سيتلاعب نتنياهو هذه المرة؟

"كوخاف هيرمس 900".. سقوط أقوى مُسيّرات الاحتلال الإسرائيلى يهدد عملياته فى لبنان

لم يتوقف لحظة.. إسرائيل ترد على خطة بايدن بقصف جنوني لرفح