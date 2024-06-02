الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ تخطيط عمرانى: استثمارات المنيا الجديدة تعادل ضِعف الإنفاق خلال 28 عامًا

سيف الدين فرج
سيف الدين فرج

قال سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إن الدولة المصرية أخذت على عاتقها الاهتمام بالقرى الريفية وخاصة في الصعيد، إذ شهدت اهتمامًا كبيرًا منذ عام 2014.

وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه قبل عام 2014 كانت هناك هجرة داخلية من الريف إلى القاهرة الكبرى والإسكندرية، أدى إلى ازدهارالعشوائيات، ولكن في خلال الـ10 سنوات الماضية، جرى الاهتمام بالمشروعات التنموية في الصعيد، حيث شهدت المنيا استثمارات خلال 10 سنوات تعادل ضعف ما تم إنفاقه بـ28 عامًا.

وأشار إلى أن المنيا الجديدة تتميز بأنها مرتفعة عن سطح الأرض ما يجعل جوها مناسبًا، لافتًا إلى احتوائها على 8 أحياء سكنية متكاملة ومنطقة صناعية، أدَّت إلى توافر فرص عمل بشكل كبير لسكان محافظة المنيا، والصعيد بوجه عام، مضيفًا أن الدولة اهتمت بشبكات البنية الأساسية، مثل تحلية المياه والكهرباء والصرف الصحي.

 

 

 

استاذ تخطيط عمراني 28 عاما المنيا الاستثمارات الصعيد محافظة المنيا

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