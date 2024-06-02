الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة تعلن التحاليل اللازمة لتشخيص مرض السكر (إنفوجراف)

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

كشفت وزارة الصحة والسكان عن التحاليل اللازمة لتشخيص مرض السكر، موضحة أن هذه التحاليل تشمل سكر صائم، وسكر فاطر، وسكر تراكمي، وإذا كانت نتائج التحاليل في المعدل الطبيعي فهذا يعني أن المريض لا يعاني من السكر.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الكشف والمتابعة والعلاج بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

وأشارت الوزارة إلى أن المبادرة تهدف الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة من خلال قياس مؤشر كتلة الجسم (طول، وزن)، الضغط، السكر بالدم، مستوي الدهون بالدم، الاعتلال الكلوي،  توفير الخدمات العلاجية اللازمة بوحدات الرعاية الأساسية أو الإحالة إلى المستشفيات العامة والمركزية للحالات التي تستدعي ذلك، ورفع الوعي المجتمعي تجاه عوامل الخطورة والنهج الوقائية تجاه الأمراض المزمنة. 

فحص 7 ملايين مواطن ضمن المبادرة

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 7 ملايين مواطن ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، تحت شعار100 مليون صحة وذلك منذ انطلاق المبادرة فى شهر سبتمبر 2021 وحتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تعمل من خلال 3601 وحدة رعاية أولية على مستوى الجمهورية، وتهدف إلى التشخيص المبكر وعلاج الأمراض المزمنة وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين فى الفئة العمرية الأكبر من 40 عامًا، إضافةً إلى فئة الشباب من عمر 18 عامًا ممن لديهم تاريخ مرضى مرتبط بالأمراض المزمنة.

وأضاف أن المبادرة تقدم فحوصات قياس ضغط الدم، ونسبة السكر بالدم (عشوائى وتراكمي)، ونسبة الدهون بالدم، وفحوصات الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، إضافةً إلى تقديم خدمات التوعوية بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المزمنة، ومتابعة المستفيدين من المبادرة، خلال زيارات متتالية يتم تحديد مواعيدها بناءً على نتائج الفحوصات الأولية.

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