أبوالمكارم: آليات للتعاون بين الجانبين المصرى والأردنى لدفع معدلات التبادل التجارى

بدأت فعاليات اليوم الأول للبعثة التجارية المصرية إلى المملكة الأردنية الهاشمية برئاسة خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيميائية والأسمدة، بعدد من الزيارات الميدانية التي تم تنسيقها مسبقًا من قبل مكتب التمثيل التجاري المصري في الأردن برئاسة المستشار منى عبود. تمت هذه الزيارات إلى أسواق المنتجات الأردنية المختلفة وفقًا لطبيعة المنتجات المشاركة في البعثة، حيث التقت كل شركة بالتجار والمستوردين لمنتجاتهم في مواقعهم وأسواقهم التجارية، وبحثت كل شركة تفاصيل منتجاتها وإمكانية تواجدها في السوق الأردنية، وكذلك الآلية المتبعة في تسعير المنتجات وفقًا لاختلاف العملة، وأجرت معاينة فعلية للمنافسين.

كما التقى أعضاء الوفد المصري الذي يضم 23 شركة مصرية من أعضاء المجلس التصديري للصناعات الكيميائية والأسمدة، والمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، بعدد من الجهات الراعية والداعمة للبعثة، منهم رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، تم ذلك لمناقشة فعاليات وجدول البعثة لضمان تعظيم الاستفادة من اللقاءات الثنائية المزمع تنفيذها غدًا الإثنين 3 يونيو.

من جانبه، رحب خالد أبوالمكارم رئيس البعثة بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن لتنمية العلاقات التجارية بين البلدين، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة العديد من سبل وآليات التعاون الممكنة بين الطرفين والتي من شأنها أن تدعم التبادل التجاري بين البلدين.

آليات للتعاون بين الجانبين المصري والأردني لدفع معدلات التبادل التجارى

وقال إنه سيتم خلال الفترة القادمة مناقشة كل التفاصيل المتعلقة بالاقتراحات التي تم الدفع بها خلال اللقاء مع رئيس غرفة تجارة الأردن لوضع الآليات الكفيلة بتنفيذ تلك المقترحات بما يصب في مصلحة التعاون بين البلدين ودفع معدلات التبادل التجاري.

وأثنى أبوالمكارم على دور مكتب التمثيل التجاري المصري برئاسة المستشارة منى عبود الذي عمل على تنسيق كل لقاءات رئيس البعثة، وكذلك اقتراح جداول اللقاءات مع الجهات المناظرة للمجلس.